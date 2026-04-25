¿Cuáles son los síntomas del parvovirus canino y cómo se puede prevenir?

El parvovirus canino, también conocido como parvovirus, es una afección multisistémica que provoca daños principalmente por el sistema gastrointestinal de los perros. Esta enfermedad puede llegar a provocar casos graves en estos animales, llegando a casos como la muerte.

Expertos advierten sobre errores en la alimentación de cachorros y sus riesgos: decisiones basadas en tendencias que preocupan

Es ante estas circunstancias que veterinarios emiten recomendaciones para los dueños de estas mascotas, para de esta manera prevenir casos que afecten la salud de los considerados “mejores amigos del hombre”. Entre las sugerencias, se reitera observar con cuidado cualquier sospecha que provoque un contagio.

Estudios demuestran que el parvovirus canino puede llegar a afectar principalmente a los cachorros de perro que tienen cuatro semanas de vida, aunque puede llegar a afectar a perros adultos sanos que no hayan sido vacunados ante el virus.

¿Cómo se contagia el parvovirus y cuáles son los síntomas?

El parvovirus se contagia por medio del contacto nasal o oral de un perro que se encuentra infectado del virus a otro perro. También se puede transmitir por medio de las heces de perros infectados con el canino parvovirus (CPV) o incluso por vía intrauterina, en otras palabras, cuando una madre está infectada con el virus a cachorros durante su embarazo.

La enfermedad afecta principalmente a cachorros y puede ser mortal si no se detecta a tiempo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los principales síntomas que se presentan en el parvovirus son los siguientes:

Vómitos

Fiebre

Diarrea

Falta de apetito y decaimiento

Apatía y/o letargo

Depresión

Pérdida de peso

Dolor a la palpación de abdomen

En casos más graves, deshidratación y la muerte del perro

No obstante, se presentan casos donde la enfermedad del parvovirus puede darse sin estar asociada necesariamente a los síntomas mencionados. Esto puede presentarse en el caso de perros adultos que presentan más resistencia al virus.

¿Cuáles son los posibles tratamientos del parvovirus en los perros?

Los principales métodos para poder combatir el parvovirus radican en la vacunación de las mascotas al dirigirse a un veterinario, quien le indicará al dueño cuáles son los tratamientos requeridos para seguir con el proceso.

Adicionalmente, se necesitará una terapia antibiótica y monitorización de la analítica sanguínea con el objetivo de valorar la evolución y estado actual del perro.

Otros tipos de tratamiento que se pueden realizar son:

Fluidoterapia endovenosa

Tratamiento de soporte para contrarrestar los síntomas

Soporte nutricional

Control de la aparición de complicaciones

Controlar la motilidad digestiva y la digestión gástrica

Plasma / albúmina / sangre, de acuerdo a las necesidades y la gravedad del paciente.

Cabe mencionar que a día de hoy no existe un tratamiento que combata de manera directa la enfermedad, por lo que estos tratamientos se enfocan en aliviar los síntomas que siente el animal.

Expertos informan que el parvovirus no es curado solamente por medio de los medicamentos o por remedios caseros, ya que es un virus sumamente letal que llega a transmitirse a otros perros si no se tienen los prerrequisitos de cuidado.

La manera más fácil para evitar el contagio es por medio de la vacunación de los cachorros a través de un veterinario que indicará a los dueños el momento perfecto para llevar a cabo el proceso. Otros hechos, como minimizar la exposición del cachorro a heces de perros, ayudan a disminuir los casos de contagio.