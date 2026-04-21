Expertos advierten sobre errores en la alimentación de cachorros y sus riesgos: decisiones basadas en tendencias que preocupan

De acuerdo con datos de Mars Petcare 2016, cada año nacen más de 106 millones de cachorros en el mundo, pero una cifra preocupa a especialistas en nutrición animal: el 70% es alimentado con comida para perros adultos y la mitad de aquellos que sí reciben alimento adecuado cambia a dieta de adulto antes de tiempo. Este panorama evidencia una brecha en la toma de decisiones de los tutores, influenciada en muchos casos por tendencias más que por evidencia científica.

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De acuerdo con expertos, varios problemas de salud que se manifiestan en la adultez, como trastornos articulares, digestivos o debilidad ósea, se originan en los primeros meses de vida. Por ello, la nutrición temprana se posiciona como un factor determinante en el bienestar futuro de los animales.

Los requerimientos nutricionales de un cachorro difieren de forma sustancial frente a los de un perro adulto, ya que necesitan proporciones específicas de proteínas, minerales y energía para un desarrollo adecuado. Desde Royal Canin señalan que una alimentación incorrecta en esta etapa puede generar efectos acumulativos en la salud del animal.

Imagen de referencia. Foto: adobe stock

“Alimentar a un cachorro con comida de adulto puede parecer inofensivo, pero tiene consecuencias importantes a largo plazo. Un perfil nutricional inadecuado puede afectar su desarrollo, generando problemas articulares, huesos frágiles y trastornos digestivos”, explica Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin.

Tras el destete, entre los dos y cuatro meses, el cachorro entra en una fase en la que su sistema inmunológico aún está en desarrollo y depende en gran medida de la nutrición para fortalecerse. Una dieta inadecuada en este periodo incrementa su vulnerabilidad frente a enfermedades y puede comprometer tanto su crecimiento inmediato como su salud futura.

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La especialista también advierte que adelantar el cambio a alimento de adulto interrumpe procesos clave del desarrollo. Este momento depende del tamaño del perro: en razas pequeñas se recomienda entre los ocho y diez meses; en medianas, alrededor de los 12 meses; en grandes, hasta los 15 meses; y en gigantes, entre los 18 y 24 meses.

Ante la sobreinformación, la experta recomienda verificar que el alimento corresponda a la etapa de vida, consultar con un veterinario y evitar suplementos sin indicación profesional. Coinciden en que la nutrición en los primeros meses no es una decisión menor, sino un factor que incide en la salud del perro a lo largo de su vida.