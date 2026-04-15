Los perros son considerados esas mascotas fieles que muchos quieren tener en casa. Se han convertido en verdaderos compañeros, brindando afecto constante, compañía y una sensación de vínculo que contribuye al bienestar.

Estos son los múltiples beneficios de tener un perro después de los 50 años

Hoy estas mascotas se consideran parte de la familia y por ello prestarles la atención adecuada es determinante para evitar posibles complicaciones de salud.

De acuerdo con información de la compañía Purina, en su página web, al igual que las personas, los perros también pueden sentirse indispuestos. La única diferencia es que ellos no pueden expresar que se sienten mal.

Por esta razón, es importante aprender a reconocer situaciones que aparentemente pueden ser comunes o normales, pero que tal vez no lo son. Es clave prestar atención a esos signos sutiles que dan a entender que el perro está enfermo, porque estos animales, según los expertos, son buenos para ocultar cualquier dolor o molestia.

Los perros cuando no se sienten bien de salud, envían señales. Foto: Getty Images

Las revisiones veterinarias son la mejor manera de detectar cualquier síntoma de una posible enfermedad lo antes posible. Esto es particularmente importante para los perros mayores, a los que se les debería hacer chequeos médicos regulares cada tres a seis meses.

Ojo a las señales

En este sentido, la veterinaria Stella Santa Arbeláez, del Hospital Veterinario Madrid Centro, citada por el diario La Vanguardia, indica que hay problemas de salud que presentan las mascotas que podrían haberse tratado antes si se hubieran identificado las señales a tiempo.

¿Hábito normal o señal de enfermedad? Lo que debes saber si su perro está bebiendo más agua de lo usual

Asegura que los animales son muy fuertes y muchas veces aguantan mucho más de lo que las personas creen. Por eso, cuando dejan de hacer su rutina normal o muestran síntomas claros, algo puede estar ocurriendo, según la experta, quien identifica tres señales que conviene no pasar por alto.

Preste atención a esto

Uno de los signos a los que se les debe prestar atención es a la dificultad para respirar y, en este caso, no se trata de la respiración agitada luego de haber hecho ejercicio, sino cuando esta se siente acelerada o forzada incluso cuando el animal está en reposo. Si esta situación se presenta, se debe llevar a la mascota de forma inmediata al veterinario.

Los perros que cambian su rutina pueden estar manifestando problemas de salud. Foto: Getty Images

Otro signo que no debe ignorarse es la presencia de vómitos frecuentes o sangre en las heces. Si no se le presta atención a esto, los animales pueden debilitarse y deteriorarse con rapidez, por lo que no hay lugar a esperas.

Sangrado nasal en perros: causas y cómo actuar sin empeorar la situación, según veterinarios

Este problema, que puede empezar como algo aparentemente leve, puede evolucionar rápidamente y complicarse, dificultando el tratamiento.

Una señal más de que algo puede estar mal es el decaimiento. Si la mascota está muy apagada o tiene problemas para levantarse o moverse con normalidad, hay que prestarle atención. Aunque en ocasiones se interpreta como cansancio o porque está haciendo un día frío, por ejemplo, esto puede tratarse de algo más delicado que no se debe pasar por alto.