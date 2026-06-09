¿Los gatos destruyen tus plantas? Estos trucos caseros pueden mantenerlos lejos

Los gatos suelen sentirse atraídos por los jardines y las macetas porque encuentran tierra suave para escarbar, descansar o hacer sus necesidades. Sin embargo, esto puede terminar dañando plantas, flores y cultivos caseros, por lo que muchos dueños de jardines buscan alternativas para alejarlos de forma amigable.

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Los olores que los gatos prefieren evitar

Uno de los métodos más recomendados consiste en aprovechar aromas que resultan desagradables para los felinos. Las cáscaras de limón, naranja o pomelo pueden colocarse alrededor de las plantas o sobre la tierra de las macetas. Su fuerte olor cítrico suele actuar como un repelente natural.

También se pueden utilizar posos de café, que, además de servir como abono para algunas plantas, generan un aroma intenso que muchos gatos prefieren evitar.

Estas son algunas estrategias para tener una convivencia más sana sin que su peludito dañe sus plantas. Foto: Getty Images

Plantas que funcionan como barrera natural

Algunas especies aromáticas pueden ayudar a mantener alejados a los gatos. Entre las más mencionadas se encuentran la lavanda, el romero, la citronela y la menta, cuyos olores son agradables para las personas, pero poco atractivos para los felinos.

Además de embellecer el jardín, estas plantas pueden convertirse en una barrera natural para proteger zonas sensibles o recién sembradas.

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Agua y superficies incómodas

Otra estrategia consiste en instalar sistemas de riego o rociadores con sensor de movimiento. Al detectar la presencia de un animal, liberan un pequeño chorro de agua que lo ahuyenta sin causarle ningún tipo de daño.

Asimismo, cubrir la tierra con piedras, gravilla o elementos similares puede dificultar que los gatos escarben o se recuesten sobre las plantas.

No es recomendable usar todos estos métodos al mismo tiempo, sino verificar cuál puede ser el más viable. Foto: Getty Images

Lo que nunca debería hacer

Los expertos recomiendan evitar productos tóxicos, trampas o métodos que puedan causar dolor o lesiones. La idea es disuadir a los animales, no lastimarlos. Los repelentes naturales, las plantas aromáticas y los cambios en el entorno suelen ser suficientes para que busquen otro lugar donde permanecer.

Al final, la clave está en combinar varias de estas estrategias para proteger las plantas mientras se mantiene una convivencia respetuosa con los gatos que rondan el sector.