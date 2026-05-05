¿Se contagia a humanos? 5 mitos y verdades sobre la leucemia y el sida en gatos que debe conocer

El diagnóstico de enfermedades virales en gatos suele generar una alarma desproporcionada entre los propietarios debido a la desinformación. El Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) y el Virus de la Leucemia Felina (FeLV) son condiciones crónicas que, aunque requieren cuidados específicos, no implican necesariamente un final prematuro ni un riesgo para los seres humanos.

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Aunque popularmente se les asocia, es vital comprender que el VIF (conocido como “sida felino”) y la FeLV son patologías distintas. Ambas afectan el sistema inmunológico del animal, dejándolo vulnerable ante infecciones secundarias, pero sus mecanismos de acción y transmisión varían considerablemente.

De acuerdo con la médica veterinaria Valeria Santina Álvarez, del Centro de Bienestar Animal (CBA), la prevención y el control periódico son las herramientas más eficaces. “El contagio de estas enfermedades se realiza principalmente por contacto con sus secreciones, sobre todo en la saliva”, explica la experta, subrayando la importancia de mantener a los gatos en entornos protegidos para evitar enfrentamientos con animales infectados.

Uno de los mayores obstáculos para la tenencia responsable es el miedo al contagio humano. Sin embargo, fuentes especializadas como MSD Salud Animal Colombia y la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) son enfáticas: el VIF es específico de la especie. No existe riesgo de transmisión a humanos, perros u otros animales no felinos.

En cuanto a la convivencia entre gatos, la creencia de que un ejemplar positivo debe ser aislado de inmediato es, en muchos casos, un mito. Según estudios citados por la Dra. Annette Litster de la Universidad de Purdue, el VIF no se transmite por compartir areneros o comederos, ya que el virus es extremadamente frágil fuera del organismo. El contagio real se produce mediante mordeduras profundas que introducen el virus directamente en el torrente sanguíneo, algo poco común en gatos domésticos.

A diferencia del VIF, la Leucemia Felina se transmite con mayor facilidad. El Dr. Reyes, especialista consultado, señala que el acicalamiento mutuo (lamido) es una vía común de contagio, pues la saliva del gato infectado queda en el pelaje del compañero y es ingerida.

La FeLV se considera más agresiva debido a su capacidad para generar tumores y anemias severas. No obstante, al igual que con el VIF, la medicina veterinaria moderna no apunta al sacrificio, sino al fortalecimiento del sistema inmune y al tratamiento temprano de cualquier síntoma.

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Los propietarios deben estar atentos a señales clínicas que, aunque no son exclusivas de estas virosis, sugieren una baja en las defensas:

Problemas bucales: Gingivitis, inflamación de encías o salivación excesiva.

Gingivitis, inflamación de encías o salivación excesiva. Deterioro físico: Pérdida de apetito, pelaje opaco o pérdida de peso progresiva.

Pérdida de apetito, pelaje opaco o pérdida de peso progresiva. Infecciones recurrentes: Cuadros respiratorios o digestivos que no ceden fácilmente.

Es importante destacar que existen fases asintomáticas que pueden durar años. Un gato puede ser portador y gozar de una excelente calidad de vida antes de mostrar signos clínicos.

La recomendación unánime de los expertos, es la realización de pruebas de descarte anuales y la esterilización. Esta última reduce drásticamente las peleas territoriales y las escapadas, principales focos de contagio.

“Hoy en día estas enfermedades están muy dispersas. La mayor prevención es tenerlos dentro de casa, hacer chequeos constantes y repetir pruebas a lo largo de su vida”, asegura la Dra. Álvarez. Mientras que para la leucemia existe una vacuna preventiva eficaz, para el VIF la mejor defensa sigue siendo el control ambiental y el bienestar general del animal.