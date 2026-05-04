Distrito abrió 4.500 cupos para esterilizar mascotas en este mes de mayo: así se puede inscribir

La Alcaldía Mayor de Bogotá junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) han dispuesto 4.500 turnos gratuitos para realizar la esterilización a perros y gatos de la capital.

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Esta iniciativa forma parte del programa ‘Corta a Tiempo’, un esquema orientado a fortalecer el control poblacional y mitigar el fenómeno del abandono de animales de compañía en la capital.

La convocatoria está dirigida específicamente a propietarios residentes en hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a la atención de animales en condición de calle.

¿Cómo puedo inscribir a mi mascota?

Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deben realizar la solicitud de turno de manera virtual. El registro se habilita exclusivamente los lunes de cada semana a través de la página oficial del IDPYBA.

Sección "Agenda tu cita". Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Dentro del portal, los interesados deben dirigirse a la sección de “Atención y servicios a la ciudadanía” y seleccionar la opción “Agenda tu turno”.

Una vez allí, el sistema permite ingresar a la casilla de “Esterilizaciones” para completar el formulario con los datos personales requeridos y elegir la fecha disponible que mejor se ajuste a las necesidades del usuario.

Formulario de inscripción para esterilización de mascotas. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Requerimientos para la cirugía

El instituto ha establecido una serie de criterios técnicos para garantizar el éxito del procedimiento quirúrgico. Los animales deben encontrarse en óptimo estado de salud y cumplir con un ayuno estricto de tres horas para líquidos y ocho horas para sólidos antes de la operación.

Solo se recibirán ejemplares que tengan entre 4 meses y 8 años de edad; en el caso de las hembras, estas no deben estar en periodo de celo ni en estado de gestación. Asimismo, el trámite debe ser realizado y asistido por una persona mayor de edad.

No todos los animales son aptos para la cirudía.

Elementos necesarios para la atención

El día de la cita, los propietarios deben presentar el turno asignado junto con la fotocopia de su cédula de ciudadanía y un recibo de servicio público con una antigüedad no mayor a dos meses que certifique su residencia en los estratos beneficiados.

En cuanto al traslado, los gatos deben ser transportados obligatoriamente en guacal, mientras que los perros deben portar collar y traílla, incluyendo bozal en los casos de razas de manejo especial. Finalmente, se solicita a cada asistente llevar una cobija y un collar isabelino para proteger al animal durante el proceso de recuperación inmediata tras la cirugía.