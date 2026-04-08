Bogotá abre 4.250 cupos de esterilización gratis para mascotas en abril: así puede inscribirse

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), confirmó la apertura de 4.250 cupos gratuitos para procedimientos de esterilización de caninos y felinos durante el mes de abril. Esta iniciativa forma parte de la gestión de salud pública dirigida a los habitantes de la capital.

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La atención se centralizará en dos puntos específicos: la sede de veterinaria de la Universidad Nacional y la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del IDPYBA, ubicada en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá. Estos cupos están destinados exclusivamente a animales de compañía que residan en hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle.

Objetivos de la estrategia distrital

La jornada se enmarca en la campaña institucional Corta a tiempo: esteriliza. Según los lineamientos del Distrito, este programa busca incentivar la “tenencia responsable y prevenir el abandono” mediante el control de la natalidad. El servicio no tiene ningún costo para el ciudadano y la asignación de turnos se realiza únicamente a través de los canales oficiales del IDPYBA.

#Noticias | Bogotá fortalece el bienestar animal con 4.250 nuevos cupos de esterilización gratuita.



Aquí encuentras más información de las jornadas y los requisitos para acceder a este servicio.👇



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Las autoridades enfatizaron la importancia de evitar intermediarios para acceder al servicio. El proceso de inscripción debe realizarse mediante el aplicativo web de la entidad o de forma presencial en los SuperCADE Américas, Manitas y Suba, así como en la sede administrativa de la Torre Sur de las Residencias Tequendama.

Requisitos técnicos y operativos

Para que un animal sea apto para el procedimiento, debe cumplir con criterios médicos básicos. El IDPYBA estipuló que los perros y gatos deben tener entre cuatro meses y ocho años de edad, además de gozar de un estado de salud estable. Los propietarios deben garantizar que el animal asista con el tiempo de ayuno requerido para evitar complicaciones durante la cirugía.

Bogotá continúa avanzando en acciones que aportan al control de la sobrepoblación y a la construcción de una ciudad responsable con los animales. Actualmente, la administración distrital adelanta un proceso de licitación para la contratación de unidades móviles de esterilización, las cuales complementarán el servicio en diferentes localidades en las próximas semanas.

El Distrito recordó que los ciudadanos también pueden solicitar información a través de la línea telefónica 601 647 71 17 para resolver dudas sobre la documentación requerida, que incluye la fotocopia de la cédula de ciudadanía y un recibo de servicios públicos no mayor a dos meses de antigüedad.