Bogotá

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

Idpyba habilitó varios canales para que los ciudadanos puedan hacer parte de la estrategia con sus mascotas.

Camilo Eduardo Velásquez

4 de marzo de 2026, 10:56 a. m.
El anuncio lo hizo la Institución Distrital de Protección Animal de Bogotá
El anuncio lo hizo la Institución Distrital de Protección Animal de Bogotá Foto: Montaje SEMANA | iStock / Idpyba

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) ha habilitado 4.000 cupos de esterilización para perros y gatos totalmente gratuitos en Bogotá. La dependencia de la Alcaldía se enfoca en adelantar jornadas que le permitan a los ciudadanos cuidar de sus mascotas.

Realizan jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá; estas son las fechas

Esta iniciativa hace parte de un programa que fue denominado: ‘Corta a tiempo: esteriliza’. La estrategia fortalece el objetivo distrital de control poblacional, por lo que priorizará la atención a los animales cuyos acompañantes permanezcan en hogares de estratos 1, 2 y 3 de todas las localidades de la ciudad, así como a animales en condición de calle y proteccionistas.

Hay dos puntos de esterilización disponibles Foto: IDYPYBA

Estas jornadas se llevan a cabo en dos puntos fijos de la ciudad, el primero en la Unidad de Cuidado Animal.

  • Localidad de Engativá
  • Barrio El Muelle
  • Carrera 106 A # 67-02

El segundo punto es en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional.

  • Universidad Nacional
  • Carrera 45 # 26-85
  • Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

¿Cómo agendar un turno de esterilización?

Los ciudadanos que desean hacer parte de estas jornadas, podrán solicitar su turno desde la página web, en la sede administrativa del Idpyba, algunos SuperCADES o telefónicamente.

Quienes prefieren la virtualidad, simplemente deberán inscribirse en https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos. En esta página web oficial, los ciudadanos podrán solicitar su turno diligenciando sus datos. Por persona solo le es permitido hacer uso de 2 turnos de esterilización para sus mascotas.

x
Estos son los datos que debe tener listos para inscribirse. Foto: Pantallazo de turnos.animalesbog.gov.co

Presencialmente se puede hacer la solicitud en los SuperCADES de Manitas, Américas y Suba. Sin embargo, la sede administrativa de la entidad también está habilitada, que tiene lugar en la Carrera 10 # 26 - 51, piso 8 del Edificio Residencias Tequendama Torre Sur.

O mediante la línea telefónica 601 647 7117. Todas estas herramientas tienen la misma vallidéz y es gracias a estos canales, que los ciudadanos podrán agendar la esterilización de sus mascotas.

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

“Queremos que cada vez más familias tengan acceso a un servicio gratuito y de calidad que aporta al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad“, señaló Antonio Hernández Llamas, director general del Idpyba.

El director también aseguró que estas jornadas consolidan aún más el programa ‘Corta a tiempo: esteriliza’. Según los datos oficiales de la entidad en 2025 se lograron esterilizar más de 46.000 mascotas en la capital del país.

Noticias Destacadas