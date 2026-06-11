Cali se alista para el Mundial: estas son las experiencias que podrá disfrutar en la ciudad

La fiesta mundialista está empezando y en Colombia la emoción no se queda atrás, por eso la Administración Distrital de Cali ha decidido iniciar la estrategia “Cali es Mundial”, buscando que los caleños y visitantes disfruten de esta celebración a través de experiencias futboleras, culturales, turísticas y recreativas.

Los lugares en los que podrá disfrutar estos eventos son: el Parque de la Retreta, Parque de las Piedras, barrio Obrero y el Bulevar de Oriente.

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En estos espacios se encontrará con pantallas gigantes, presentaciones en vivo, cultura y gastronomía que lo ayudarán a gozar al máximo los partidos del torneo, especialmente los de la Selección Colombia.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, aseguró que también se contará con una tribuna salsera durante todo el evento, ubicada junto al CAM, y el Bulevar del Río con el objetivo de que los ciudadanos aprovechen todos los beneficios de la capital del Valle del Cauca.

El mandatario destacó que estos espacios forman parte de una apuesta que hace el distrito para consolidarse como uno de los mayores centros de entretenimiento nacional e internacional, fortaleciendo la conexión entre las personas.

Además de la celebración se destacó el beneficio e impulso económico de este tipo de actividades.

Si está interesado en acceder a esta celebración las fechas que debe tener en cuenta son:

El 17, 23 y 27 de junio, en el Parque de la Retreta se habilitará el Fan Zone Oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en el que disfrutará los partidos de la selección.

Del 13 de junio al 19 de julio, en el Parque de las Piedras estará la comuna salsera que funcionará diariamente hasta la culminación del Mundial.

El 27 de junio, en el Bulevar de Oriente y el tradicional barrio Obrero se realizarán eventos especiales en el marco del partido Colombia vs Portugal.

Además, se implementará la estrategia ‘Cali es PazCívica en el Mundial FIFA 2026’ que buscará promover comportamientos positivos durante las actividades. Estas intervenciones están previstas para hacerse en centros comerciales, corredores gastronómicos, espacios turísticos y eventos masivos.

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Para la movilidad se desplegará un amplio dispositivo institucional con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, garantizando el desarrollo seguro de los eventos.

Eder recalcó: “Cali es Mundial y cada vez está más conectada con Colombia y el mundo. Hoy somos una ciudad internacionalizada, una ciudad de grandes eventos y, además, tendremos la sede más nueva de la selección Colombia en El Hormiguero, donde estarán las 17 selecciones nacionales. Todo esto demuestra que Cali volvió a estar en el mapa y que está entre las ciudades más relevantes de América Latina”.

Se espera que durante estas fechas se mantenga con normalidad la ciudad y se invita a los ciudadanos a disfrutar de la programación con toda tranquilidad.