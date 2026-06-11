El ‘Gato del Río’ de Cali cumple 30 años

El pasado lunes 1 de junio se celebró el aniversario de la muerte del artista caleño Hernando Tejada, ‘Tejadita’, todo un Picasso local que tocó múltiples facetas del arte, desde la pintura a la alfarería, pasando por la poesía, la fotografía o el cine. Sin embargo, el aniversario que no ha pasado desapercibido para la prensa local de Cali, en Colombia, es el de una de sus obras más representativas: Gato del Río, que cumple 30 años el mes que viene.

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La escultura, de más de tres metros de alto y otras tantas toneladas de peso, se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Según la prensa local es la escultura más visitada de Colombia, aunque es algo difícil de comprobar en el país de Fernando Botero. Entre los recuerdos que se llevan los turistas de Cali, eso sí, no puede faltar una fotografía junto al monumento. Lo que pocos saben es que también alberga las cenizas del artista.

Grandes murales en la estación y otras gatas

No es la única obra de Tejada que celebra un aniversario redondo este año: los dos gigantescos murales que decoran la antigua estación del ferrocarril cumplen 70 años. El artista aprendió la técnica del fresco con uno de sus profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bogotá, que a su vez se había formado en México junto a muralistas como Diego Rivera.

El artista aprendió la técnica del fresco con uno de sus profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bogotá, que a su vez se había formado en México junto a muralistas como Diego Rivera.

“Hernando vivía en Bogotá y fue por el contrato de estos murales que decidió venirse a vivir a Cali, donde se quedó para siempre”, cuenta a El País de Cali su sobrino Alejandro Tejada.

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Además, desde hace veinte años y siguiendo la estela de la campaña Cow Parade, por la que diversos artistas decoraban esculturas de vacas para exponerlas por medio mundo, al Gato del Río le acompañan en el parque en el que se encuentra multitud de gatas gigantes. La exposición, que pretendía ser temporal, sigue ahí dos décadas después y, de hecho, crece año a año.

Un museo fundado por una alemana

A escasos metros del Gato del Río se encuentra también el Museo Hernando Tejada, fundado en 2024 por Ángela Neuhaus en el lugar donde el artista tuvo su taller. Ella es profesora en un colegio para niños con altas capacidades en Renania, pero quedó prendada de la obra inclasificable de ‘Tejadita’ en su primera estancia en Cali. No es la única conexión con Alemania de Hernando Tejada, que expuso en el país en 1966. De hecho, visitó las dos Alemanias, ya que fue invitado también a la RDA.

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“Desde los inicios de la producción de Hernando Tejada, la crítica observó en el artista una resistencia a complacer el gusto del público y una actitud constante a la renovación y la exploración de sus propios intereses”, explica la Enciclopedia del Banco de la República. “Aunque su obra se ha catalogado dentro del arte pop -añade-, lecturas contemporáneas de su trayectoria lo ligan con una vertiente plástica del realismo mágico, por la construcción de un mundo propio que transita entre la realidad y su imaginación”.