Cuando alguien piensa en arte colombiano, seguro lo primero que se le viene a la cabeza son las figuras voluminosas de Fernando Botero, uno de los artistas más importantes de la historia colombiana reciente.

Fernando Botero y su hijo, Fernando Botero Zea. Foto: cortesía Fundación Fernando Botero

El maestro es reconocido por haber consolidado un estilo único que le permitió grabar su nombre en la historia del arte mundial. Tuvo una carrera larga y prolífica, en la que pudo experimentar con diferentes temáticas —muchas de ellas enmarcadas en el contexto colombiano— y ayudó a que las personas observaran, a través de sus obras, la cosmovisión del propio artista y la idiosincrasia del país donde nació.

Esculturas harán parte de la exposición. Foto: Fundación Fernando Botero

Tanto fue el refinamiento estilístico que alcanzó, que hasta lo más simple podía distinguirse fácilmente como suyo: desde una naranja hasta un retrato de pocas líneas, si salían de manos de Botero, gritaban a viva voz su autoría. Además, sus obras no se limitan a estar encerradas; conviven con la comunidad y se vuelven parte del paisaje de muchas ciudades. Sin ellas, esas ciudades no serían iguales.

La genialidad del artista no se queda en su natal Colombia, sino que sigue dando vueltas por todo el mundo. Ahora se prepara la apertura de la exposición más grande que se haya hecho hasta el momento: 140 obras de diferentes formatos y épocas de producción que permiten tener una idea global de la trayectoria de Fernando Botero.

Esta exposición tendrá lugar en Singapur, específicamente en Gardens by the Bay, el mismo espacio que es considerado la octava mejor atracción del mundo y la número uno en Asia. Fernando Botero Zea, hijo del maestro y copresidente de la Fundación Fernando Botero, comparte con SEMANA detalles de lo que será esta muestra.

Fernando Botero Zea, copresidente de la Fundación Fernando Botero, comparte detalles de la exposición con SEMANA. Foto: Fundación Fernando Botero

Botero Zea afirma que esta “es la exposición más importante en tamaño de la obra del maestro Botero, con 130 obras y 10 esculturas monumentales”. Sobre Gardens by the Bay, el escenario donde se realizará, dice que se trata de “un lugar de enorme densidad en Singapur”. Tener a Botero allí es especialmente relevante, pues esta ciudad se ha convertido en un centro artístico importante en Asia.

La exposición tiene como eje central mostrar dos cosas en particular. Primero, abarca los temas fundamentales de su obra: “la corrida, el circo, las versiones de cuadros que él admiraba de la historia del arte”; y, como él mismo asevera, “abarca todos los temas que él pintó y sobre los cuales trabajó a lo largo de setenta años de carrera profesional”. Segundo, busca evidenciar las técnicas, materiales y soportes que utilizó: “óleo, acuarela, pastel, esculturas en bronce, esculturas en mármol”, lo que, en sus palabras, supone “una unidad muy poderosa y muy convincente”.

Esta hazaña ha despertado gran interés en varios frentes: “los medios de comunicación y las redes sociales”. También indica que ya se hizo un “soft opening con las personalidades más destacadas de ese país” y que ha habido “una reacción unánime a favor”.

Botero se toma Singapur con sus monumentales esculturas. Foto: Fundación Fernando Botero

La exposición promete eclipsar el mundo del arte, no solo en Asia, sino también por la capacidad de atraer visitantes de todo el mundo. Lograr que las obras del colombiano se expongan al otro lado del planeta no es tarea fácil, y una asistencia masiva podría ser “un resultado extraordinario para el legado del maestro Botero”.

La relación del artista con Asia no es reciente. Como afirma Botero Zea, su padre “fue un gran visionario; desde los años ochenta empezó a mirar Asia, cuando nadie daba un centavo por esta parte del mundo, desde la perspectiva del arte”. En consonancia con esa visión, “en los años noventa hizo una cantidad muy grande de exposiciones en los principales museos de Japón y luego, en los primeros años del siglo XXI, expuso tanto en Corea como en Singapur”, alcanzando “un enorme éxito”.

A partir del año 2015, el antioqueño empezó a realizar exposiciones en China: “Siempre tuvo una visión hacia Asia, una visión de cuarenta y cinco años mirando hacia esa parte del mundo”, lo cual también ayudó a que “hoy en día sea seguramente el artista occidental más conocido en Asia”.

Botero en Gardens by the Bay. Foto: Fundación Fernando Botero

Gracias al trabajo de Fernando Botero en vida, sumado a la ardua labor que se ha emprendido desde la Fundación, se espera que su obra siga valorándose de manera significativa y que su legado perdure a lo largo del tiempo. “Cada día los precios suben, el mercado es cada vez más fuerte y más apretado, y estamos seguros de que el maestro Botero va a ocupar el lugar que merece por su enorme contribución a la historia del arte y su trascendencia como artista”.

En los próximos meses también se harán exposiciones en Corea y Taiwán, lo que es muestra del gran interés que el colombiano ha despertado en el continente asiático.

La exposición de Singapur está teniendo una apertura escalonada: las 10 esculturas monumentales ya se pueden admirar en algunas zonas de Gardens by the Bay. Las otras 130 obras que integran la muestra estarán en el Teatro IMBA (Immersive Multi-sensory Attraction), que abrirá al público a partir de la primera semana de febrero. Este lugar queda al interior del complejo Gardens by the Bay, y la exposición del artista antioqueño será el evento inaugural de este teatro.