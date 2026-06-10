Desde hoy, 10 de junio, hasta el 4 de julio de 2026, el Espacio Bel-Art Galería de Arte presenta Esculpiendo el Viento, la magia de la intuición, una exposición individual del reconocido escultor colombiano Gabriel Beltrán. Con 30 años de trayectoria artística y quien completa 50 exposiciones individuales en países como Suiza, Alemania, Estados Unidos y Colombia, entre otros. El artista se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la escultura contemporánea latinoamericana.

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La muestra reúne doce esculturas inéditas de mediano formato (de 2,50 metros cada una) concebidas especialmente para dialogar con el entorno arquitectónico y urbano del Parque Central Bavaria, en pleno Centro Internacional de Bogotá. El proyecto se complementa con una selección de 16 obras de pequeño formato, entre 30 y 40 centímetros, que serán exhibidas al interior de la galería, creando un diálogo entre la monumentalidad del espacio público y la intimidad de la contemplación cercana.

Más que una exhibición escultórica, se trata de una intervención sensible del espacio público, una invitación a detener el ritmo acelerado de la ciudad para reencontrarse con la contemplación, la calma y la belleza. “La obra escultórica se debe al hecho urbano y no a la intimidad de un espacio, porque esto es para el goce, disfrute y tranquilidad, tanto física como espiritual del ser urbano” afirma Gabriel Beltrán.

Reconocido por transformar la rigidez del acero en formas que evocan la naturaleza, el movimiento y la armonía, el escultor presenta una serie de piezas desarrolladas durante años de trabajo y reflexión sobre la relación entre arte, arquitectura y ciudadanía.

Gota. Acero Inox,poliéster Móvil . 280-90-70.cm. 2025. Foto: Cortesía Taller Gabriel Beltrán

La inauguración contará con la participación del reconocido crítico de arte, matemático y filósofo italiano Bruno D’Amore, una de las voces más respetadas en el análisis del arte contemporáneo a nivel internacional y miembro de la AICA (Association International des Critiques d’Art), que tenía sede en el Museo del Louvre. Al referirse a esta propuesta artística, D’Amore destaca que la obra escultórica de Gabriel Beltrán transforma el metal en poesía visual, uniendo geometría, naturaleza y sensibilidad estética. Considera que sus esculturas superan la simple abstracción o figuración, creando un diálogo profundo entre ciencia, arte y percepción. Para el crítico, Beltrán es un maestro de la tridimensionalidad que convierte la materia rígida en formas llenas de vida, inteligencia y significado.

La propuesta artística se desarrolla en un escenario especialmente significativo para el artista. Ubicado en el corazón de Bogotá, el Parque Central Bavaria se convierte en el escenario ideal para una propuesta que busca interactuar con el entorno, la luz, el color y el movimiento de quienes transitan diariamente por este sector de la ciudad. “El espacio urbano coincide con la escultura como un bien inmueble, del cual le brinda al espectador todo el goce del momento cuando la está viendo, para que toda la carga de estrés y todo este tipo de cosas que uno viene cargando, haya un momento para detenerse y estar muy tranquilos dentro de sí mismo”, explica el escultor.

Para Espacio Bel-Art, esta exposición representa un paso importante en su consolidación como escenario de referencia para las artes visuales contemporáneas. Durante sus dos años de trayectoria, la galería ha promovido proyectos de fotografía de autor, arte digital, arte cinético, ilustración, grafiti, dibujo y propuestas que integran arte, ciencia y matemáticas.

Flama Acero Inox. 280-70-70.cm Foto: Cortesía Taller Gabriel Beltrán

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Como título, Esculpiendo el Viento surge de la relación entre las esculturas y las múltiples atmósferas de Bogotá, concebidas para transformarse con la luz, el clima y el paso de las horas. Porque las obras convierten a la ciudad en parte esencial de la propuesta. Así, Beltrán invita a mirar el entorno urbano desde una nueva perspectiva: un escenario donde la escultura deja de ser únicamente objeto para convertirse en presencia, encuentro y reflexión.

“Bogotá es es una ciudad de múltiples facetas de clima, entonces estas obras van a tener diferentes aspectos, por la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Antes teníamos dos climas, el verano y el invierno, pero ahora se ha incrementado todo, y pienso que la que la obra va a estar muy bien en cualquiera de estos entornos climáticos”, explica el escultor.

Esculpiendo el viento, La magia de la intuición va del 10 de junio al 4 de julio de 2026. Abre hoy, miércoles 10 de junio a las 6:30 p. m., con la presentación del crítico de arte Bruno D´Amore. Sucederá en el Parque Central Bavaria Carrera 13 No. 28 – 45, Manzana 2, Local 105.

El camino del artista

Gabriel Beltrán, llega a Bogotá y su obra se rinde ante el viento. Foto: Cortesía Taller Gabriel Beltrán

Gabriel Beltrán (Bogotá, 1976) es uno de los escultores colombianos contemporáneos más destacados de su generación, con más de treinta años de trayectoria artística dedicada a explorar la tensión entre la materia y el tiempo. A través del hierro, el bronce y el acero, su obra construye un diálogo profundo con la memoria colectiva colombiana.

Formado en la Escuela de Artes de Bogotá y en la Universidad Pedagógica Nacional, amplió su visión creativa en el Simposio y el Taller Internacional de Escultura de Hamburgo, Alemania. Su formación se complementa con el Taller de Fotografía en la ASAB y el Taller Experimental de Video en la Universidad Nacional de Bogotá. Durante más de dieciocho años ejerció la docencia en la Academia Superior de Artes de Bogotá, la Escuela de Artes de Bogotá y Talleres de Escultura, donde formó a nuevas generaciones de artistas.

Tres Gracias Acero Bruñido 300-90-90-cm 2020 Foto: Cortesía Taller Gabriel Beltrán

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Su obra monumental Mi pedazo de acordeón (1991), instalada en Valledupar, es quizá su pieza más reconocida a nivel nacional e internacional. Ha presentado su trabajo en más de 300 exposiciones en Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Venezuela, Perú, Alemania, Puerto Rico, Panamá, Chile, México, El Salvador, Emiratos Árabes, Suiza, China.