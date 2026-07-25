Netflix sigue consolidándose como una de las plataformas de streaming más grandes del mundo entero. En los últimos meses, este gigante ha sumado estrenos sin parar, y entre ellos están producciones totalmente originales, nuevas temporadas, películas, documentales y otros que gracias a su calidad, terminan convirtiéndose en los favoritos de los suscriptores.

Tiene 22 episodios y ya es número uno en Netflix: esta es la serie que supera importante récord

La combinación de novedades con contenidos que siguen vigentes en el gusto del público ha hecho que varias producciones se mantengan durante varios días en lo más visto, confirmando el impacto del catálogo en el mundo.

Siendo así, Netflix presenta el top 10 de películas y series para ver este sábado, 25 de julio de 2026, pero hace énfasis en la número uno: ‘La casa de la pradera: Temporada 1′, la cual lleva dos semanas en el top y acumula un total de 9′800.000 de visualizaciones en la plataforma de streaming.

Top 10 de películas y series en Netflix para ver hoy, 25 de julio de 2026

La casa de la pradera: Temporada 1

2 semanas - 9′800.000 visualizaciones (Top 10 en 85 países)

La unida familia Ingalls construye una nueva vida en la frontera del Oeste, donde los placeres de la naturaleza y la lucha por sobrevivir están profundamente entremezclados.

Te encontraré: Miniserie

5 semanas - 8′800.000 visualizaciones (Top 10 en 89 países)

Estaba en prisión falsamente acusado de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate.

El Halcón: Temporada 1

1 semana - 4′800.000 visualizaciones (Top 10 en 16 países)

En los últimos años de su carrera, la leyenda del golf Lonnie ‘el Halcón’ Hawkins busca ganar su último gran torneo..., aunque arrastre a todos a quienes ama al caos.

Avatar: La leyenda de Aang: Temporada 2

4 semanas - 3′400.000 visualizaciones (Top 10 en 75 países)

Para acabar con la guerra, Aang debe convertirse en Maestro Tierra. Pero en este reino, la política, los secretos y las alianzas son un campo de batalla en sí mismos.

Los peores vecinos del mundo: Temporada 1

3 semanas - 3′300.000 visualizaciones (Top 10 en 26 países)

Desde infames intrigas de fraude hasta represalias violentas sin sentido, esta profunda serie documental detalla las historias reales de vecinos que terminaron mal.

Raw: 2026 - 13 de julio de 2026

1 semana - 2′400.000 visualizaciones (Top 10 en 10 países)

El campeón mundial de peso pesado Roman Reigns se presenta en Dallas. Siete Superestrellas compiten en un Gauntlet Match para ser el contendiente número uno del título intercontinental.

Salish y Jordan Matter: Temporada 2

4 semanas - 2′300.000 visualizaciones (Top 10 en 30 países)

Salish y Jordan llegan con más desafíos increíbles, bromas extremas e invitados especiales en esta nueva temporada que recopila algunos de sus videos más populares.

El ultimátum: Decir sí o decir adiós: Temporada 4

1 semana - 1′900.000 visualizaciones (Top 10 en 12 países)

¿Marcha nupcial o marcharse para siempre? Seis parejas ponen a prueba su amor para descubrir si están listas para casarse luego de pasar un mes con otra posible media naranja.

Avatar: La leyenda de Aang: Temporada 1

10 semanas - 1′700.000 visualizaciones (Top 10 en 6 países)

Un chico dice ser el próximo Avatar, por lo cual debe aprender a dominar los cuatro elementos y salvar al mundo de una guerra contra un enemigo tan ambicioso como despiadado.

Sullivan’s Crossing: Temporada 4

3 semanas - 1′300.000 visualizaciones (Top 10 en 7 países)

Cuando Maggie comienza un nueov capítulo en Sullivan’s Crossing, su pasado reaparece y amenaza con afectar su relación y destruir el futuro que intenta construir.