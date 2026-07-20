Club Colombia y Netflix, juntos en una edición especial inspirada en Cien años de soledad

Cada 20 de julio los colombianos celebramos aquello que nos une, nos representa y nos llena de orgullo. Con ello en mente, Club Colombia, la marca premium de Bavaria, y Netflix unieron fuerzas para lanzar una edición especial de la marca que rinde homenaje a una de las historias que mejor ha contado la esencia de nuestro país: Cien años de soledad, la obra cumbre del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Disponible desde este 20 de julio, la edición especial celebra el regreso de Macondo a la pantalla con el estreno de la segunda temporada de la serie. Además, hace parte de ‘Realismo Único’, la campaña con la que Club Colombia exalta las historias nacidas en Colombia “que han trascendido fronteras y hoy son motivo de orgullo nacional”, detallaron desde la compañía.

Ese mismo orgullo ha acompañado la historia de Bavaria en el país. Desde hace más de 137 años la compañía ha crecido junto a Colombia, siendo testigo de sus mayores transformaciones y acompañando a generaciones de colombianos en sus celebraciones más especiales. “Esa historia compartida inspira hoy este homenaje a una obra que también ha trascendido el paso del tiempo y que es símbolo de legado nacional”, explicaron desde Bavaria.

Club Colombia y Netflix celebran el orgullo colombiano con esta colección de edición limitada. Foto: Bavaria

Tres diseños dan vida a la colección, inspirados en algunos de los momentos más representativos de Macondo, un pueblo marcado por hechos que transformaron su historia y la vida de sus habitantes.

Por un lado, Club Colombia Trigo evoca la llegada del tren; Club Colombia Roja rinde homenaje al carnaval, y Club Colombia Dorada recrea la emblemática inundación. Cada botella fue concebida como una pieza de colección que traslada a sus etiquetas escenas inolvidables de una historia que continúa despertando admiración en todo el mundo.

Club Colombia y Netflix celebran el orgullo colombiano con esta colección de edición limitada. Foto: Bavaria

Como parte de este homenaje, la campaña cobra vida a través de una pieza audiovisual que conecta el universo de Macondo con paisajes, tradiciones y momentos cotidianos que reflejan la esencia de Colombia y demuestran que el realismo mágico sigue vivo. La colección estará disponible por tiempo limitado en los principales canales de venta del país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Bavaria.