Bavaria, la empresa cervecera más grande de Colombia, con pliego de cargos en la SuperIndustria. ¿Cuál es el motivo?

Una investigación administrativa contra Bavaria fue iniciada y anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad de vigilancia que está bajo la batuta de Cielo Rusinque.

Según informó la Superintendencia, el pliego de cargos formulado a la que es la empresa cervecera más grande del país y una de las de consumo masivo, se debe a la necesidad de determinar si incumplió las garantías que le fueron aceptadas previamente por la autoridad de competencia en 2022.

El triángulo de Bavaria

Implica que para esa fecha, la entidad de vigilancia y control ya había adelantado una investigación contra Bavaria, para establecer si la compañía había adoptado una estrategia orientada a dificultar el acceso o la expansión de competidores en el mercado de cerveza mediante el aumento significativo y desproporcionado de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio dedicados a la venta de este producto.

Para ese momento, la SIC indicó que el comportamiento investigado “pudo afectar a los consumidores, pues los habría privado de contar con más opciones, mayor diversidad de productos y mejores precios”.

La conclusión en aquel entonces fue el compromiso por parte de Bavaria de aplicar correctivos, por lo cual quedó sujeta a realizar las siguientes tareas: “reducir sustancialmente el uso de exclusividades y flexibilizar las condiciones comerciales aplicables a los establecimientos con los que mantenía este tipo de acuerdos”.

Cielo Rusinque, superintendente de industria y comercio Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Ahora, según la Superintendencia de Industria, se estaría presentando un “presunto incumplimiento de compromisos asumidos con la autoridad de competencia en una investigación administrativa previa”.

¿Cómo se detectó el incumplimiento?

Según explicó la SIC, luego de recibir información y denuncias desde diferentes fuentes, acerca del presunto incumplimiento de los compromisos adquiridos, procedieron a la revisión.

Día del Padre adelantado, para el 14 de junio, anima al sector comercio. Estimativos de la celebración adelantada por elecciones

“En el caso de Central Cervecera de Colombia, aportó información de visitas comerciales realizadas a establecimientos de comercio en distintas regiones del país. La información allegada incluye registros individualizados de los establecimientos visitados, los hechos observados en cada punto de venta y la descripción de las relaciones comerciales con Bavaria que resultarían incompatibles con las garantías aprobadas”, señala la SIC.

Cerveza Foto: Getty Images/iStockphoto

De esa manera, de acuerdo con la argumentación de la Superintendencia, recabaron información, la cual fue aportada por terceros, pero también la sumaron a la recaudada por la entidad. “Más de 100 visitas administrativas a establecimientos de comercio dedicados a la venta de cerveza en Bogotá, Barranquilla, Bello, Cali, Envigado, Itagüí, Medellín y Tunja, requerimientos a agentes del mercado y la práctica de declaraciones a personas con conocimiento de los hechos investigados", fue lo que utilizó la Superintendencia para encontrar finalmente lo que llamó “elementos suficientes para determinar que Bavaria habría incumplido los compromisos asumidos en 2022″.

La SIC hace un llamado a los terceros que tengan interés de intervenir en la actuación administrativa. “Podrán hacerlo en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas aplicables, dentro de los plazos señalados en la resolución de apertura publicada por la Entidad”.