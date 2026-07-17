Bavaria acelera inversiones y estrena nueva cervecería

La cerveza es uno de los ingredientes clave de los colombianos para fiestas, aniversarios y celebraciones. Más aún, cuando eventos globales paralizan las agendas y la atención se concentra en una de las pocas cosas que, hoy por hoy, unen al país: la selección de fútbol.

Bavaria ha capitalizado esos dos momentos con una mayor presencia de sus productos cerveceros en los portafolios de los diferentes canales del país y es, desde hace varios años, uno de los patrocinadores más fieles del combinado nacional con su marca Águila.

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Pero esta tendencia no solo se ha marcado este año. 2025 arrojó resultados positivos para la compañía: con ingresos que superaron los 14,2 billones de pesos, un crecimiento cercano al 8 por ciento frente al año inmediatamente anterior y sus utilidades pasaron de 3 billones en 2024 a 3,5 billones en 2025.

“2025 fue un año en el que reafirmamos nuestro compromiso con Colombia. Seguimos invirtiendo, innovando y fortaleciendo una operación que hace parte de la vida de millones de colombianos”, señala Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Destaca, entre las principales inversiones, la nueva Cervecería del Atlántico, una apuesta de casi 500 millones de dólares que ya está en su fase final de construcción y fortalecerá su capacidad productiva, logística y el potencial de exportación.

Esta nueva cervecería producirá marcas nacionales como Águila, Poker y Club Colombia. Además, tendrá capacidad de exportación hacia otros países de la región, aprovechando la expansión del puerto de Barranquilla y la navegabilidad del río Magdalena.

500 millones de dólares es el valor de la inversión en la nueva Cervecería del Atlántico. Foto: Bavaria - API

“Igualmente, seguimos transformando nuestra red logística con un modelo de transporte multimodal que integra el río Magdalena, el sistema férreo y la red vial nacional, haciendo más eficiente la distribución de los productos que acompañan las celebraciones del país, porque sabemos que donde hay un colombiano, hay un producto Bavaria”, agrega Rincón.

En materia de portafolio, el presidente de la cervecera afirma que en los últimos años han lanzado más de 50 innovaciones al mercado, incorporando alternativas como Corona Cero, Redd’s Rosé y Kola & Pola con Kola Román, “que, dice, nos permiten conectar con nuevas ocasiones de consumo y nuevos gustos de los consumidores”.

Hoy, Bavaria cuenta con ocho cervecerías, dos malterías y más de 55 centros de distribución. “Este balance refleja una forma de hacer empresa que hemos construido durante 137 años: crecer con Colombia y generar un impacto que trasciende la operación. Según Oxford Economics, la industria cervecera aporta el 1,2 por ciento del PIB nacional y conecta a cerca de medio millón de personas en una misma cadena de valor: agricultores, transportadores, tenderos, distribuidores, recicladores y miles de colombianos que encuentran en esta industria una oportunidad de progreso”, advierte Rincón.

A su juicio, la principal transformación de la categoría ha sido la apertura de nuevas ocasiones de consumo. “Hoy contamos con alternativas que permiten acompañar distintos estilos de vida y amplían las posibilidades de elección de los consumidores, manteniendo a la cerveza como una de las bebidas preferidas para compartir y socializar. La cerveza tiene una capacidad única para reunir a las personas. Durante generaciones ha estado presente en los momentos más importantes de socialización: una comida, una conversación entre amigos, una celebración, un concierto o un partido de fútbol. Por su baja graduación alcohólica y gracias al desarrollo de la categoría, que hoy incluye opciones con y sin alcohol, la cerveza es también una bebida versátil y asociada a la moderación”.

Y este año, de Mundial y celebraciones, refleja el espíritu cervecero. Rincón señala que 2026 es muy relevante para la categoría cervecera. “Colombia vive un calendario único, que aborda desde ferias y fiestas hasta el Mundial de Fútbol, espacios donde la cerveza tiene un rol natural. El Mundial, en particular, está movilizando al país y también a miles de pequeños negocios de barrio”.

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Precisamente, en ese sentido, Bavaria hizo una de las apuestas más importantes en su estrategia: anunció una inversión de 115.000 millones de pesos para el desarrollo de sus clientes, especialmente de las tiendas de barrio en todo el país, reconociendo su papel como uno de los principales motores de la economía local y como espacios que conectan a millones de colombianos.

“Desde Bavaria sabemos que si hay un lugar donde realmente se vive el fútbol en Colombia es en las tiendas, los bares, las panaderías y los minimercados, donde los amigos se reúnen antes del partido, se celebran los goles y se construyen muchas de las historias que hacen único este deporte. Anunciamos esta inversión histórica para fortalecer a nuestros clientes, especialmente los pequeños negocios de barrio”, manifiesta Rincón.

A través de su plataforma ‘Pongo la tienda, la sede oficial del barrio’, la compañía ha impulsado más de 128.000 establecimientos para que puedan aprovechar una de las temporadas de mayor dinamismo comercial: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta iniciativa es parte de la apuesta de Bavaria por impulsar el fortalecimiento del canal tradicional, una red que reúne más de 500.000 establecimientos en Colombia, genera cerca de 575.000 empleos e ingresos para miles de familias.

La cervecera identifica este canal como un espacio en el que históricamente las comunidades se encuentran y donde se viven algunos de los momentos más auténticos de la cultura nacional. En este contexto, Bavaria ha realizado adecuaciones, entregado dotaciones y activado promociones en más de 128.000 tiendas a nivel nacional, incluyendo la transformación de miles de establecimientos en espacios ambientados para vivir el Mundial. El objetivo es que los tenderos capitalicen el aumento en el tráfico de consumidores y fortalezcan sus negocios durante uno de los momentos de mayor relevancia cultural y comercial del año.

Bavaria ha realizado adecuaciones, entregado dotaciones y activado promociones en más de 128.000 tiendas a nivel nacional. Foto: Adobe Stock AI

Para Rincón, la prioridad de Bavaria es seguir aportando a la competitividad de Colombia desde una industria que genera empleo, impulsa la inversión y crea oportunidades de desarrollo en cada región del país. “Esto exige fortalecer una cadena de valor que crece al ritmo de Colombia y que contribuye a su sostenibilidad desde el origen mismo de nuestro negocio: un producto natural, social y local”, afirma.

Ese sentido explica el trabajo diario junto a más de 300.000 clientes del canal tradicional, quienes comercializan las marcas y representan un motor fundamental para la economía de miles de barrios y comunidades. Asimismo, Rincón resalta que, a través de Siembra Bavaria, se ha fortalecido el cultivo de cebada nacional junto a más de 800 familias agricultoras, impulsando la productividad del campo y el desarrollo rural.

También impulsan la consolidación de cadenas logísticas de nueva generación, mediante la articulación de proveedores que conectan las regiones a través del tren de carga, el río Magdalena y las carreteras del país. El objetivo, según Rincón, es crear “una nueva estructura logística más eficiente y sostenible”.

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“Nuestro compromiso incluso se extiende a la protección de los recursos naturales que hacen posible el crecimiento sostenible. Por medio de miPáramo, trabajamos con más de 2.200 familias para conservar y restaurar más de 16.000 hectáreas en ecosistemas estratégicos como Santurbán, Guerrero y Chingaza. Estas acciones no solo protegen fuentes hídricas fundamentales para millones de personas, sino que fortalecen la resiliencia de los territorios y garantizan el acceso al recurso más valioso para las comunidades y para sectores productivos como el nuestro”, asegura el presidente de la cervecera.

Concluye que entienden el papel de la empresa, no como espectadores del desarrollo, “sino como un actor comprometido con impulsarlo. Después de 137 años acompañando la historia del país, seguimos convencidos de que el progreso de Bavaria está estrechamente ligado al de Colombia y con darle al país un futuro lleno de motivos para brindar”.