La apuesta de Grupo Nutresa con Maní La Especial de cara al Mundial: edición limitada con Águila

Cerveza Águila, de Bavaria, y Maní La Especial, de Grupo Nutresa, anunciaron una colaboración para la temporada futbolera 2026 con el lanzamiento de ‘La Especial Águila’, una edición limitada de maní con sabor a limón y pimienta.

Grupo Nutresa apuesta por las ediciones limitadas: Rizadas espera vender 1,5 millones de unidades con nueva colaboración

La iniciativa se enmarca en la plataforma ‘Fichaje Nacional presenta El Equipo Perfecto’, impulsada por ambas compañías en el contexto del consumo asociado a los partidos de fútbol.

De acuerdo con datos de Kantar Worldpanel 2024, el 73 % de los hinchas acompaña los partidos con snacks salados y el 47 %, con cerveza.

A partir de ese hallazgo, las compañías desarrollaron una propuesta que conecta ambas categorías en la ocasión de ver fútbol en casa y compartir en reuniones familiares o sociales.

‘La Especial Águila’ estará disponible en tres presentaciones a través de canales tradicionales y modernos. Incluirá tiendas de barrio, cadenas, hipermercados, cadenas regionales, autoservicios, minimercados, cadenas especializadas y droguerías.

El producto, desarrollado junto a ‘Águila 0,0%’, no contiene alcohol ni está elaborado a base de cerveza; su sabor a limón y pimienta está orientado a complementar la experiencia de consumo responsable durante los partidos.

“Águila ha sido la cerveza del fútbol colombiano por más de tres décadas. Con esta alianza, Maní La Especial se suma de manera natural a esa ocasión, aportando un sabor pensado para acompañar la experiencia. Juntas, estas marcas no solo elevan el momento del partido, sino que refuerzan la importancia de disfrutarlo con moderación y así vivir esta temporada unidos desde el primer hasta el último minuto”, afirmó Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria.

Ambas compañías indicaron que la edición forma parte de su estrategia para la temporada de fútbol 2026 en Colombia.