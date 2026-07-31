Andrés Muñoz asume como CEO de Smurfit Westrock para Colombia, Ecuador y Perú

Smurfit Westrock nombró a Andrés Muñoz como nuevo CEO para Colombia, Ecuador y Perú, cargo que asumió desde el 1 de julio con el objetivo de fortalecer la estrategia de crecimiento de la compañía en estos mercados.

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Muñoz es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Administración Industrial de la Universidad de Purdue. Cuenta con más de 35 años de trayectoria dentro de la organización, donde ha ocupado cargos de liderazgo en las áreas financiera y operativa.

A lo largo de su carrera fue vicepresidente financiero para Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y el Caribe. Durante los últimos seis años lideró la División de Sacos para esa misma región, impulsando el crecimiento de un negocio estratégico y consolidando relaciones de largo plazo con clientes de distintos sectores industriales.

“Recorrer gran parte de mi trayectoria profesional en Smurfit Westrock me ha permitido conocer de cerca el compromiso de nuestros equipos, la confianza que hemos construido con nuestros clientes y el potencial de mercados como Colombia, Ecuador y Perú, afirmó Muñoz.

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El nuevo CEO señaló que su prioridad será fortalecer una operación cercana, eficiente e innovadora, capaz de responder a las necesidades de los clientes y generar valor compartido para las comunidades donde la compañía tiene presencia.

Con este nombramiento, Smurfit Westrock busca consolidar su estrategia de crecimiento sostenible, apoyada en la eficiencia operativa, la innovación y el desarrollo de soluciones de empaque sostenibles, al tiempo que fortalece su capacidad para acompañar el crecimiento de sus clientes en la región andina.