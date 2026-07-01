¿Cómo Mario Hernández se convirtió en el CEO más viral de Colombia y transformó sus publicaciones en una conversación masiva?

En un entorno digital donde la influencia de los líderes empresariales va más allá de los resultados financieros, Mario Hernández ha logrado consolidarse como una de las voces más relevantes en las redes sociales en Colombia.

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El empresario santandereano no solo ha construido una marca reconocida durante décadas, sino que también ha encontrado en las plataformas digitales un espacio para conectar de manera directa con miles de personas.

Mario Hernández cuenta con miles de seguidores en las redes sociales. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Esa capacidad de generar conversación fue destacada en el estudio Social CEO Colombia 2026, elaborado por FTI Consulting, que ubica a Hernández entre los líderes empresariales con mayor influencia digital del país. El informe analiza el desempeño de los principales ejecutivos colombianos en redes sociales y su capacidad para construir comunidades, impulsar conversaciones y fortalecer su posicionamiento público.

Empresario Mario Hernández. Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

De acuerdo con los resultados del estudio, Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, lidera con 1,2 millones de seguidores. En el segundo lugar aparece Diego Molano, presidente de ETB, con 444.000 seguidores. El tercer puesto lo ocupa Mario Hernández, quien suma una comunidad de 193.200 seguidores en X.

Más allá del tamaño de su audiencia, el empresario se ha convertido en uno de los CEOs más virales del país gracias a un estilo de comunicación cercano y espontáneo. Sus publicaciones suelen abordar temas de actualidad, economía, emprendimiento y liderazgo, además de compartir opiniones personales que frecuentemente generan interacción entre usuarios, empresarios y figuras públicas.

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Este tipo de contenido ha permitido que sus mensajes trasciendan el ámbito corporativo y se conviertan en parte de conversaciones de interés nacional. En un escenario donde los consumidores valoran cada vez más la autenticidad de los líderes, Hernández ha encontrado un equilibrio entre representar a su empresa y construir una marca personal con identidad propia.

El estudio de FTI Consulting refleja una tendencia cada vez más marcada: los CEO ya no solo son responsables de dirigir las organizaciones, sino que también desempeñan un papel clave en la comunicación y reputación de las compañías. Su presencia digital se ha convertido en un activo estratégico para fortalecer la confianza, ampliar el alcance de sus mensajes y conectar con nuevas audiencias.