Avianca y Latam amplían medidas para pasajeros afectados por el terremoto en Colombia

Avianca y Latam Airlines Colombia anunciaron la ampliación de sus medidas de protección y flexibilidad para los pasajeros afectados por los sismos registrados en diferentes regiones del país. Las aerolíneas habilitaron alternativas para modificar vuelos, solicitar reembolsos y facilitar la movilidad de los viajeros durante la emergencia.

Wingo anuncia cambios y reembolsos para pasajeros afectados por el terremoto en Colombia

Avianca extendió sus medidas hasta el 30 de agosto para pasajeros con vuelos nacionales o internacionales que salgan de o lleguen a Pereira, Cali, Armenia y Quibdó, con fechas de viaje entre el 10 y el 30 de agosto.

Los viajeros podrán cambiar la fecha de su vuelo sin penalidad ni diferencia tarifaria y viajar hasta el 30 de septiembre de 2026, sujeto a disponibilidad.

La aerolínea también permite solicitar cambios de ruta por un punto común. En el caso de pasajeros con origen o destino en Pereira, Armenia o Quibdó, Cali podrá establecerse como punto común, aunque el desplazamiento terrestre hacia o desde el nuevo destino deberá ser asumido por el pasajero.

Latam anunció medidas para los pasajeros afectados. Foto: Foto cortesía Latam

También está disponible la opción de reembolso, de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por Avianca.

Por su parte, Latam Airlines Colombia extendió hasta el 23 de agosto las flexibilidades para pasajeros con vuelos desde o hacia Pereira, Cali o Armenia y fechas de viaje entre el 10 y el 23 de agosto.

Los viajeros podrán cambiar la fecha o el vuelo sin costo, solicitar la devolución del valor del tiquete o gestionar un cambio de ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del boleto original.

Como medida adicional, Latam programó tres vuelos para el viernes 14 de agosto con el objetivo de atender a los pasajeros afectados: uno hacia Cali, vía Bogotá, y dos en la ruta Bogotá-Armenia.

Latam se unió a las aerolíneas que tomaron medidas para viajeros afectados por el terremoto en Colombia: ojo a los cambios

Ambas aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos y utilizar sus canales oficiales para gestionar cambios o resolver inquietudes.

Avianca señaló que continuará monitoreando la situación y ajustando sus medidas según la evolución de la emergencia y las condiciones operacionales.

Las medidas cobijan tanto a pasajeros locales como a quienes se encuentren en conexión y aplican para todos los canales de compra. Los cambios deberán realizarse en la misma cabina del vuelo original y estarán sujetos a la disponibilidad de vuelos habilitados para la venta.

Las aerolíneas señalaron que continuarán monitoreando la evolución de la situación para ajustar las medidas de protección de acuerdo con las condiciones operacionales.