Avianca fija topes en tarifas aéreas tras el terremoto y facilita viajes hacia zonas afectadas

Avianca anunció la implementación de techos tarifarios en varias rutas nacionales como respuesta a la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes,10 de agosto, que afectó distintas regiones de Colombia.

La medida busca facilitar la movilidad de los viajeros y garantizar la conectividad hacia algunas de las zonas impactadas por el movimiento telúrico.

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Según informó la compañía, los topes tarifarios aplican para los vuelos con origen o destino en Armenia, Pereira, Quibdó y Cali. La decisión hace parte de las acciones que la aerolínea ha adoptado en anteriores situaciones de emergencia para evitar incrementos significativos en los precios de los tiquetes durante contingencias de gran impacto.

Los residentes buscan entre los escombros después de que un terremoto azotara Pereira, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Miguel Ángel López) Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

La empresa explicó que la medida fue adoptada tras el fuerte movimiento telúrico reportado en el país y que su objetivo es apoyar el desplazamiento de personas que necesiten movilizarse por razones familiares, laborales, médicas o relacionadas con la atención de la emergencia.

Además de los techos tarifarios, Avianca indicó que ha puesto en marcha otras acciones para atender la contingencia. Entre ellas se encuentran la coordinación con las autoridades para verificar el estado de la infraestructura aeroportuaria y el acompañamiento a los pasajeros que hayan resultado afectados por interrupciones en sus itinerarios.

En el comunicado, la aerolínea señaló que desde las primeras horas posteriores a los sismos ha concentrado esfuerzos en mantener la operación y fortalecer la conectividad hacia las regiones impactadas.

“En Avianca entendemos que, en momentos como este, la conectividad es esencial para las personas y las comunidades”, manifestó la compañía.

Asimismo, indicó que ha trabajado para “garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores” y para ofrecer alternativas de movilidad a quienes requieran desplazarse.

La empresa agregó que continuará monitoreando el desarrollo de la situación para determinar si es necesario ajustar su operación o ampliar las medidas adoptadas. En ese sentido, señaló que seguirá evaluando la demanda de viajeros y las necesidades de conectividad que se presenten en las zonas afectadas por la emergencia.

La aerolínea informó de medidas especiales por el terremoto. Foto: MINCIT

Por su parte, JetSMART anunció una política especial de flexibilidad para los pasajeros con vuelos programados entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado en Colombia.

Los viajeros que cumplan con las condiciones establecidas podrán solicitar un cambio de fecha en la misma ruta, sin penalidad ni diferencia tarifaria, para vuelos hasta el 1 de diciembre de 2026. También podrán pedir la devolución del dinero al medio de pago original, siempre que la solicitud se realice hasta el 21 de agosto, o solicitar el reembolso mediante una gift card de JetSMART.

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La aerolínea también contempla la posibilidad de realizar un cambio de ruta nacional, sujeto a disponibilidad. Para gestionar estas alternativas, los pasajeros deberán comunicarse con la compañía a través del correo habilitado. En los casos en que la compra se haya realizado mediante una agencia de viajes, la solicitud deberá tramitarse directamente con esa empresa.