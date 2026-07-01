Vuelo que cubría la ruta París-Bogotá tuvo que regresar a suelo europeo. Esto se conoce

Durante las horas de la mañana del miércoles 1 de julio, se conoció que el vuelo AV55 de la aerolínea Avianca, que cubría la ruta París-Bogotá, tuvo una “indicación técnica” en el aire mientras atravesaba el océano Atlántico, lo cual obligó al avión a retornar hacia territorio europeo.

El código de emergencia fue activado a la altura de las islas Azores, territorio portugués, donde la aeronave, identificada como un modelo Boeing 787-8 Dreamliner, hizo el giro en sentido contrario y, tras una hora de vuelo, aterrizó en tierras continentales europeas, específicamente en el el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la capital española.

El vuelo originalmente despegó a las 8:45 a.m., hora local de París (2:55 a.m. de Colombia), desde el aeropuerto Charles de Gaulle en la capital francesa. En un primer momento, las autoridades no habían emitido ninguna declaración, ni se conoce el estado de los tripulantes ni la naturaleza del hecho que obligó al retorno del avión.

Posteriormente, a través de varias comunicaciones de parte de Avianca, se conoció que el vuelo tuvo que regresar a Europa luego de que se detectara una “indicación técnica“ en el motor izquierdo del avión, pero que más allá de dicha situación, no se presentaron mayores inconvenientes.

Se conoció igualmente que fue por prevención la aerolínea se vio obligada a retornar a tierra firme, ya que el“combustible hacia inviable continuar con la ruta transatlántica”, según detalló la Aerocivil.

“Avianca informa que el vuelo AV55, que cubría la ruta París–Bogotá, se desvió al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como medida preventiva, tras registrarse una indicación técnica y de conformidad con los procedimientos establecidos por la compañía. La aeronave aterrizó a las 16:02, hora de Madrid, sin novedad”, dice el comunicado de la aerolínea.

Finalmente, el comunicado cierra con un mensaje acerca de las normativas de seguridad de la empresa. “En Avianca, todos nuestros procedimientos y decisiones operacionales se rigen por los más altos estándares de seguridad”.

El avión tenía previsto llegar a Colombia en horas de la tarde de este miércoles 1 de julio, pero tras el percance, se conoció que los pasajeros siguen en el aeropuerto en Madrid donde esperan mayor información de parte de la aerolínea para ser reubicados en otros vuelos.

Desde la Aerocivil se aseguró a las personas que estaban en dicho vuelo, que “para tranquilidad de los pasajeros, ya tienen un avión y tripulación de reserva listos en Madrid para continuar a Bogotá”.

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