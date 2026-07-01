La historia de Van Der Dijs, la banda “promesa” del rock venezolano que murió completa tras terremotos

Los efectos de uno de los desastres naturales más devastadores de los últimos 100 años en Venezuela continúan saliendo a la luz. Hasta el momento, según cifras oficiales del régimen chavista, cerca de 2.000 personas han muerto.

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Sin embargo, se prevé que el número de víctimas aumente considerablemente en los próximos días, a medida que avanzan las labores de búsqueda, rescate e identificación de las personas desaparecidas.

La tragedia también golpeó al sector cultural y musical del país. Una de las bandas emergentes de rock con mayor proyección en la escena venezolana perdió a todos sus integrantes durante los terremotos del pasado 24 de junio.

Se trata de Van Der Dijs. El Centro Cultural de Arte Moderno de Venezuela (CCAM) confirmó el fallecimiento de los cuatro miembros del grupo: Manuel van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (baterista).

“Manuel, Gabriel, Xander y Abraham demostraron su dedicación y pasión por la música en nuestra Sala Experimental hace solo una semana, como una de las agrupaciones invitadas para la serie de conciertos titulada El Hades”, dijo el CCAM en una publicación de Instagram en la que compartió la noticia.

Por su parte, la revista Rolling Stone aseguró que los músicos murieron mientras realizaban un ensayo en un edificio ubicado en La Guaira, la ciudad más afectada por los terremotos. El inmueble colapsó a causa de los fuertes sismos, que provocaron una destrucción generalizada en esa zona del país.

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Fundada en 2024, Van Der Dijs se abrió paso rápidamente dentro de la escena alternativa venezolana gracias a una propuesta que combinaba metal, rap rock y sonidos alternativos.

Sus letras, de carácter directo y con un marcado contenido social, le permitieron conectar con un público joven y consolidar una creciente base de seguidores.

Los integrantes de la banda fallecieron mientras ensayaban en un edifico en La Guaira. Foto: Captura X @renmusb1

La agrupación alcanzó mayor notoriedad tras participar en el Festival Nuevas Bandas de 2025, considerado el evento de rock más antiguo e importante de Venezuela y una de las principales vitrinas para artistas emergentes del país.

Su presentación en ese escenario impulsó su reconocimiento dentro del circuito musical independiente y la posicionó como una de las promesas del género.

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Entre sus canciones más conocidas figuraban 15 Minutos, VENPAKA y ¿DÓNDE ESTÁN?, temas que acumularon miles de reproducciones en plataformas digitales y ayudaron a consolidar a la banda como una de las propuestas emergentes más destacadas de la nueva generación del rock venezolano.

La muerte de los artistas desató una ola de mensajes en redes sociales por parte de sus seguidores, quienes lamentaron el fallecimiento de los integrantes de la banda.