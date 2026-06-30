La historia de la tragedia de los venezolanos que fueron deportados desde EE. UU. horas antes del terremoto

Las operaciones de rescate y ayuda continúan en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos 1.700 muertos, mientras agencias de la ONU avisaron de escasez de alimentos y riesgo de enfermedades.

Diosdado Cabello protagoniza fuerte discusión con un rescatista estadounidense en pleno operativo de búsqueda. Este es el video

La tragedia dejó un panorama de devastación en Venezuela, donde la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno de este país sumido en una crisis profunda.

Mientras se apagan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados cinco días de la sacudida, la atención humanitaria vira hacia ayudar a las muchas personas que se quedaron sin hogar.

Los escombros de una edificación colapsada en Venezuela Foto: UNGRD

En medio de la desolación, CNN conoció una historia desgarradora que habla de la tragedia de las familias de 145 venezolanos deportados desde Estados Unidos que llegaron al país horas antes del terremoto.

Según informó CNN, Darwin Eliezer Serrano López logró comunicarse con su familia la mañana de su llegada a Venezuela, luego de ser deportado desde Estados Unidos.

Venezuela entierra a sus muertos: reportaje desde una morgue improvisada. La ONU anunció que entregará 10.000 bolsas mortuorias

Sin embargo, horas después, el hotel donde había sido alojado junto a otros 145 venezolanos repatriados se vino abajo en medio de los poderosos terremotos que estremecieron al país.

“Él llamó el miércoles para llegar donde el primo para que lo llevara a la casa”, relató su familiar Paula Andrea Chacón a CNN. La mujer permanecía bajo la sombra de un árbol frente al hotel El Santuario, ubicado en Macuto, en el estado La Guaira, una de las regiones más afectadas por el sismo, junto con la ciudad de Caracas.

Residentes buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó tras los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

El miércoles, según CNN, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Venezuela un vuelo de deportación procedente de Miami.

De acuerdo con las autoridades venezolanas y con ICE Flight Monitor, un proyecto de Human Rights First que monitorea los vuelos de deportación, en la aeronave viajaban 146 personas: 120 hombres, 19 mujeres y siete menores de edad.

Ese mismo día, la misión Vuelta a la Patria anunció la llegada del vuelo 164 y aseguró que los repatriados habían sido recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar “con dignidad, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación”.

Según relataron los familiares, tras el arribo al país los pasajeros fueron llevados al hotel El Santuario, ubicado en Macuto, estado La Guaira, donde permanecerían de manera provisional mientras culminaban los procedimientos administrativos relacionados con su repatriación.

Familiar de tres personas atrapadas bajo los escombros hace un llamado urgente a las autoridades. Foto: Getty Images

Sin embargo, pocas horas más tarde, dos potentes terremotos remecieron la zona centro-norte de Venezuela con apenas segundos de diferencia entre uno y otro, lo que terminó provocando el desplome del edificio.