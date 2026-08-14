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Donald Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos

El presidente aseguró que la medida llegará tras la derrota de Irán y defendió el bloqueo marítimo impuesto por Washington.

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Redacción Mundo
14 de agosto de 2026 a las 4:18 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó advertencia sobre el estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó advertencia sobre el estrecho de Ormuz. Foto: AP

El presidente Donald Trump dijo el viernes que “pronto” declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, y afirmó que Irán estaba siendo derrotado de forma contundente.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, dijo Trump con una pequeña sonrisa durante un mitin político en una academia de policía en el estado de Nueva York.

El mandatario afirmó que esto ocurrirá “después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy mal”.

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