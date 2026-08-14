Llega a Colombia el equipo de rescate de élite de Estados Unidos para reforzar la búsqueda de sobrevivientes

En medio de las operaciones de búsqueda y rescate que continúan varios días después del devastador terremoto que sacudió el occidente de Colombia, un equipo especializado del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD, por sus siglas en inglés) llegó al país para apoyar las labores de emergencia.

La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que señaló que el grupo hace parte de la respuesta del gobierno del presidente Donald Trump ante la tragedia y trabajará junto con las autoridades colombianas en las zonas afectadas por el potente sismo.

“El LACoFD ya se encuentra en Colombia para ayudar a los afectados por el terremoto de esta semana. El Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres del gobierno del presidente Trump sigue trabajando para apoyar las labores de búsqueda y rescate del presidente Abelardo De La Espriella”, indicó la representación diplomática estadounidense en redes sociales.

Las autoridades siguen buscando sobrevivientes tras el terremoto en Colombia. Foto: ALCALDÍA DE CALI

El equipo pertenece a la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del condado de Los Ángeles, considerada una de las más experimentadas de Estados Unidos en operaciones posteriores a terremotos, colapsos estructurales y desastres de gran magnitud.

Sus integrantes cuentan con entrenamiento especializado para localizar sobrevivientes entre los escombros, evaluar edificaciones comprometidas y apoyar las labores de recuperación.

Pete Hegseth, secretario de defensa de Estados Unidos, confirmó en solidario mensaje movilización de ayuda para Colombia tras el terremoto

La llegada de los rescatistas estadounidenses se da en medio de las labores de las autoridades colombianas, que continúan buscando desaparecidos en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó, algunas de las más golpeadas por el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto.

El terremoto en Colombia dejó cientos de estructuras colapsadas. Foto: Raúl Palacios

Más de 280 personas han muerto, miles resultaron heridas y cientos continúan desaparecidas, de acuerdo con los balances más recientes de las autoridades colombianas que, junto con equipos de rescate locales y extranjeros, siguen trabajando para atender la emergencia.

Miles de personas en todo el país reúnen alimentos, agua, medicinas y ropa para enviar a los lugares donde los damnificados duermen a la intemperie tras el derrumbe de sus viviendas. Se calcula que alrededor de 13.000 viviendas quedaron destruidas y familias enteras están sin hogar.

Así intentan rescatar la memoria de las personas que murieron en el terremoto: esto hacen con sus objetos personales

En Bogotá, el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue adecuado para recibir toneladas de donaciones de parte de la ciudadanía. Cientos de voluntarios forman cadenas humanas para pasar los víveres hasta la zona de clasificación, donde posteriormente serán enviados a los territorios afectados por el sismo.

*Con información de AFP.