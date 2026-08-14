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Así intentan rescatar la memoria de las personas que murieron en el terremoto: esto hacen con sus objetos personales

Algunas personas se han unido con el objetivo de salvaguardar aquellos recuerdos y objetos que eran de las víctimas mortales.

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Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

14 de agosto de 2026 a las 12:57 p. m.
Carpas con objetos personales de algunas personas que murieron en el terremoto en Cali.
Carpas con objetos personales de algunas personas que murieron en el terremoto en Cali. Foto: Semana

Pasan los días y Colombia intenta reponerse de la emergencia que desató el fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. En medio de la catástrofe, la unidad y la esperanza se mantienen.

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Los organismos de emergencia trabajan a toda marcha para encontrar personas con vida, aunque con cada hora que pasa disminuye esta posibilidad.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el momento hay 285 muertos, pero se teme que el número pueda aumentar. Las labores no solo se centran en los rescates, sino también en preservar y rescatar la memoria de aquellos que fallecieron a causa del movimiento telúrico.

SEMANA estuvo en la ciudad de Cali y pudo constatar cómo un grupo de personas, unidas por la solidaridad, busca salvaguardar los recuerdos de las víctimas mortales.

David Santiago Tamayo, nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
David Tamayo, geólogo magíster en Gestión del Riesgo de Desastres, nuevo director de la UNGRD, explica por qué el terremoto en Colombia tuvo ese impacto y duración

Carlos Díaz, psicólogo clínico, explicó que se están encargando de recoger los elementos y hacer una clasificación para que, posteriormente, los familiares de las víctimas puedan acercarse a recoger las pertenencias.

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“Están saliendo muchas cosas, pero no todas se pueden almacenar porque hay problemas de riesgo cruzado por la contaminación biológica que hay”, señaló.

En este punto se encuentran ropa, zapatos, libros, fotografías, arreglos navideños, peluches y todo tipo de objetos que pertenecían a quienes lamentablemente murieron en el terremoto.

Bomberos buscan supervivientes entre los escombros de edificios colapsados ​​tras un terremoto en Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026
Imágenes de las labores de rescate en Cali tras lo que fue el terremoto. Foto: AFP

Poco a poco, según precisó Díaz, los familiares van ingresando al sitio, reconocen estos elementos y pueden llevárselos. Sin embargo, las reacciones continúan siendo difíciles debido al dolor, para lo cual se cuenta con la asistencia de psicólogos.

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En un primer momento hay mucho shock, es escalofriante obviamente ver elementos que hacían parte de los recuerdos familiares. Pero también en algunos casos sirve para tomar una memoria a largo plazo de lo que queda de esa persona que ya no se encuentra con nosotros”, expresó.

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Díaz señaló que esto es muy importante, ya que son los últimos recuerdos que hay de los muertos, por lo que representa una forma de reparar, de algún modo, todo lo que ha pasado y se está viviendo en distintas zonas del país.

Esto les permite llevarse una parte de la memoria de su familiar fallecido y también sanar, de alguna manera, aquellos vínculos que se rompen por todo esto y el tejido social hay que volverlo a constituir”, mencionó.

“Esto es lo único que podemos hacer por ahora en cuanto a lo material y en cuanto a lo humano, por eso estamos tan unidos aquí en la ciudad de Cali y todo el país en general”, añadió.