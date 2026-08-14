Desde Quibdó, Chocó, el presidente Abelardo De La Espriella se reunió con las autoridades y representantes del departamento para atender la emergencia generada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

El jefe de Estado escuchó las observaciones de representantes de la región, quienes le detallaron los graves daños que registraron las sedes de centros educativos en la capital chocoana.

El rector del colegio Carrasquilla le reveló al jefe de Estado que en la sede central cerca de 40 aulas quedaron totalmente destruidas. Mientras tanto, en el llamado edificio antiguo, hay 30 aulas “en condiciones inutilizables”.

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Frente a este panorama, el presidente aseveró que la reconstrucción de estas instalaciones es una prioridad.

“La atención del Estado tiene que ser más decidida en el Chocó, porque acá hay unas condiciones distintas, que no son las del Eje Cafetero. Acá no tenemos vías, tenemos instituciones afectadas y no hay conectividad. Entonces, acá tenemos que venir primero y meter la mano de manera más decidida”, aseveró.

Así fue la llegada del presidente Abelardo De La Espriella al principal colegio del Chocó, cuya sede quedó destruida en un 80 %. Estas fueron las peticiones que le hicieron al jefe de Estado. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/87nCAoqsMK — Revista Semana (@RevistaSemana) August 14, 2026

Ante esto, el rector le pidió que las ayudas no se demoraran tanto, recordando lo ocurrido durante la pandemia, en el año 2020.

“Estamos corriendo, estamos corriendo (...) Mire, el Chocó siempre ha estado conmigo de primeras. El primer territorio afectado que visité fue el Chocó, la segunda ronda la empecé por el Chocó. Conmigo el Chocó estará de primeras”, respondió.

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En la actualidad, se espera que los seguros emitan una respuesta por los daños en la institución educativa.

Las cuatro necesidades urgentes en el Chocó

En medio del encuentro, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, señaló que ya se comenzó la primera distribución de ayudas del sector privado en la región: “Es muy importante que empiece a llegar lo de la UNGRD”.

La mandataria departamental pidió que la entidad remita toda la información y datos.

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“Si necesitan más cosas, si necesitan más ayuda, lo hacemos inmediatamente. No es más que usted me diga”, indicó el presidente de la República.

La gobernadora del Chocó detalló que actualmente están escasos de maquinaria amarilla para levantar escombros. Por esto, le puso de presente al primer mandatario las cuatro necesidades que tiene la región.

Igualmente, necesitan tanques de agua para atender a la población.