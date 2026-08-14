La Fórmula 1, pero a la colombiana: Alejandro Char da detalles del evento automovilístico que llegará a Barranquilla

La capital del Atlántico se está preparando para uno de los eventos deportivos más importantes de su cronograma, el cual busca reunir a fanáticos y admiradores del automovilismo en un espacio lleno del rugido de motores, velocidad y adrenalina. El evento también busca posicionar a Colombia como un país que pueda ser sede de grandes competencias de este carácter.
Se trata de nada más y nada menos que el “Circuito Pony Malta”, un espacio organizado por Pony Malta y Bavaria, que es descrito como un acontecimiento “inédito en el país”. Este evento tendrá lugar el próximo domingo 16 de agosto y espera reunir a aficionados del deporte motor en el Gran Malecón de Barranquilla.
Pero la jornada tendrá un componente especial debido a la situación que atraviesa actualmente Colombia. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que el espectáculo no solamente estará dedicado al entretenimiento y al deporte, sino que también servirá como una oportunidad para brindar apoyo a las familias afectadas por la emergencia nacional.
A través de sus redes sociales, el mandatario informó que la totalidad de las utilidades que genere el evento será destinada a las personas damnificadas, convirtiendo el encuentro deportivo en una iniciativa de solidaridad.
“Este domingo 16 de agosto, junto al ícono Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya, viviremos un encuentro deportivo único”, señaló Char, quien además invitó a los ciudadanos a participar de la actividad y sumarse a este esfuerzo de apoyo.
¡Nuestro Gran Malecón será escenario del Circuito Pony Malta, un gran espectáculo automovilístico que también será una experiencia con propósito por Colombia! 🇨🇴👏🏻— Alejandro Char (@AlejandroChar) August 14, 2026
Este domingo 16 de agosto, junto al ícono Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya, viviremos un encuentro… pic.twitter.com/j7bkCcc0Pz
Uno de los atractivos principales de la jornada será precisamente el encuentro entre Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya. El reconocido piloto colombiano y su hijo, quien actualmente compite en la Fórmula 2, se enfrentarán en una prueba de velocidad que pondrá frente a frente dos generaciones del automovilismo nacional.
El duelo, denominado “Montoya vs. Montoya”, permitirá observar en la pista al experimentado piloto colombiano junto a una de las figuras que representa el futuro de este deporte en el país. La competencia se desarrollará bajo el formato de contrarreloj y será uno de los momentos centrales del evento.
Para Char, la realización de este espectáculo representa además una oportunidad para demostrar que Barranquilla cuenta con la infraestructura y capacidad necesarias para recibir grandes eventos deportivos. El alcalde ha señalado que iniciativas como esta pueden contribuir a que la ciudad aspire a albergar en el futuro competencias internacionales de mayor escala.
Entre los objetivos del evento, también está acercar el automovilismo a nuevos públicos y generar una experiencia que permita a los asistentes conocer más de cerca este deporte. La jornada contará con diferentes actividades y espectáculos alrededor de los vehículos y las competencias de velocidad.
La organización del evento cuenta con la participación de Pony Malta, Bavaria, la Alcaldía de Barranquilla, Juan Pablo Montoya y Páramo LAB, además de OCESA Colombia. La iniciativa se presenta como una apuesta para impulsar el deporte y generar nuevas experiencias para los aficionados.
De esta manera, el próximo domingo 16 de agosto, el Gran Malecón será escenario de una jornada que combinará automovilismo y entretenimiento con un propósito adicional, destinar el dinero recolectado a quienes han resultado afectados por el terremoto que azoto a Colombia.