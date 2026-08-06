Alcaldía de Barranquilla refuerza la flota de TransMetro

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó 30 nuevos buses alimentadores para el uso del Sistema Masivo de Transporte del área metropolitana de Barranquilla ´TransMetro’, dando inicio a una nueva etapa de la renovación del sistema. La flota asciende a los 110 vehículos y la inversión oscila entre los $200.000.000.000 según cifras entregadas por el mandatario.

Así es el nuevo bus turístico que recorrerá los sitios emblemáticos de Barranquilla

Los 30 vehículos, que cuentan con capacidad para 50 pasajeros, empezaron a circular desde esta misma semana por las calle de la capital del Atlántico; se unen a los 80 articulados y padrones que fueron entregados meses atrás y que actualmente están en servicio por las principales troncales de la ciudad.

Dentro de la dotación de los nuevos articulados, se resalta la incorporación del sistema de aire acondicionado, accesibilidad para personas con movilidad reducida, cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo. Finalmente, el alcalde señaló que el puesto de conducción contará con tecnología que ampliará el espacio, facilitará la operación y mejorará la seguridad tanto para los pasajeros como para los conductores. “El chofer trabajará de ahora en adelante en un espacio confortable, con todas las cámaras que él necesita; ya no tiene que voltear hacia atrás, ahora tiene un televisor que muestra la parte de atrás”.

La entrega fue realizada en el sector de la Ventana de Campeones, donde los nuevos buses fueron dados a los conductores, luego de unas palabras del alcalde, quien destacó el cambio en la comodidad y la condición de la calidad de vida de los usuarios que utilizan a diario el transporte publico.

Nuevos buses de TransMetro Barranquilla Foto: ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / API

Al respecto, el acalde mencionó “esta nueva entrega es muy importante. La inversión realizada implica que cientos de miles personas que todos los días que se transportan en estos buses tengan un tiempo de calidad, no un tiempo de sufrimiento. Para los que se levantan tempranito a las 6:00 de la mañana a ir al trabajo o a estudiar y pasan dos horas en ese calor infernal, que no permite ser más productivo, este acontecimiento pretende dignificar y generar un mejor estado de ánimo para las labores diarias”.

Posteriormente, durante su intervención, recordó como hace tres años una adulta mayor lo abordó, en una de las estaciones mientras hacía un recorrido, y le solicitó que centrará sus esfuerzos en mejorar la calidad del servicio, lo cual lo marcó profundamente ante el desespero por parte de los usuarios debido a las difíciles condiciones que se presentaban en el servicio.