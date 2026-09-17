Se acabó el pasaje para estos estudiantes en Barranquilla: tendrán transporte gratis desde 2027

Lo que hasta ahora representaba un gasto más para miles de jóvenes cambiará de manera importante. La medida busca que llegar a una sede de formación no dependa del dinero disponible para pagar cada trayecto.

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Desde 2027, los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que residan en Barranquilla podrán acceder al subsidio del 100 % del transporte público, según anunció el alcalde Alejandro Char. La propuesta busca eliminar el costo de movilización como una barrera para quienes adelantan su formación en la entidad.

El anuncio fue presentado por Char junto con Fray Ricardo Torres, director general del Sena, quien acompañó al mandatario y respaldó la iniciativa.

La decisión supone un cambio frente a programas de apoyo al transporte estudiantil que ya existen en Barranquilla. En 2025, por ejemplo, el Distrito reportó más de 7.300 jóvenes beneficiarios de su Estímulo Social de Transporte para Estudiantes, con un ahorro del 40 % en el valor del pasaje.

Ahora, la apuesta anunciada por la Alcaldía es llevar ese apoyo al 100 % para los aprendices del Sena que viven en la ciudad.

“Que el transporte no sea un impedimento para los estudiantes”, fue el mensaje planteado por Char al presentar la medida. El objetivo, según explicó, es facilitar que los jóvenes puedan desplazarse hasta sus clases y continuar con su formación sin que el costo de los trayectos termine convirtiéndose en una barrera.

La iniciativa también busca tener alcance nacional. Durante el anuncio, Fray Ricardo Torres invitó a los alcaldes de las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, a considerar medidas similares para apoyar a los aprendices del Sena.

La idea planteada por el director del Sena apunta a que el transporte deje de ser un obstáculo para acceder a la formación técnica y tecnológica y contribuya al cierre de brechas sociales.

Estaciones de Transmetro Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Barranquilla ya tiene antecedentes de programas para reducir los costos de transporte de estudiantes. El Distrito implementó anteriormente un estímulo que permitió a jóvenes de instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales acceder a descuentos en sus pasajes, precisamente con el propósito de favorecer su permanencia educativa.

La nueva medida anunciada para 2027 cambia el alcance del beneficio para los aprendices del Sena residentes en Barranquilla, al plantear una cobertura total del valor del transporte público.