Se confirma la primera reunión que sostendrá Abelardo De La Espriella con un presidente de Latinoamérica en su sede de Barranquilla

La Presidencia de la República expidió un comunicado en el que confirmó la primera reunión bilateral que sostendrá el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, con un presidente en la sede de Barranquilla desde que se posesionó.

Se trata de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, cuya reunión se fijó para el próximo 22 de septiembre. La cita se confirmó tras un diálogo telefónico que se registró el miércoles de esta semana.

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“El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo una conversación con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que acordaron celebrar una reunión bilateral el próximo martes 22 de septiembre en Barranquilla”, se desprende del comunicado.

Comunicado Presidencia de la República Foto: Comunicado Presidencia de la República

Y agrega: “El encuentro estará centrado en el fortalecimiento de la cooperación entre Colombia y Costa Rica en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región”.

“Durante la reunión, los mandatarios abordarán mecanismos para profundizar la coordinación entre ambos países, fortalecer el intercambio de información y capacidades, y avanzar en acciones conjuntas frente a las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales”, recalcó la Presidencia de Colombia.

También manifestó el documento: “La reunión hace parte de la estrategia del Gobierno nacional para consolidar una cooperación regional más efectiva frente a amenazas criminales que trascienden las fronteras y requieren respuestas coordinadas entre los Estados”.

Abelardo De La Espriella y Laura Fernández Delgado. Foto: Presidencia y foto gobierno de Costa Rica

“El Gobierno del presidente De La Espriella continuará fortaleciendo alianzas con los países de la región para enfrentar con determinación el narcotráfico, debilitar las estructuras del crimen organizado y avanzar en la protección y seguridad de los ciudadanos”.

Cabe reseñar que hace pocos días el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se reunió en la sede de su Gobierno en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tras el encuentro de alto nivel, se firmaron los Acuerdos de Barranquilla, con los que se fortalecieron las relaciones entre Colombia y EE. UU.