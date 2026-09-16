Ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronuncia tras descertificación de Estados Unidos: “Todo toma tiempo”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la decisión de Estados Unidos de mantener a Colombia como país descertificado en materia de lucha contra las drogas y aseguró que el Gobierno trabaja en la recuperación del control territorial en diferentes regiones del país.

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Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

La declaración que el ministro entregó a Blu Radio conoció después de que la administración de Donald Trump mantuviera la medida adoptada contra Colombia en la evaluación correspondiente a los últimos 12 meses.

La decisión fue comunicada por Washington este miércoles y está relacionada con el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico.

Frente a este escenario, Lara señaló que los resultados de la estrategia de seguridad requieren un proceso y no pueden evaluarse de manera inmediata.

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Si bien existe una alta probabilidad de que Estados Unidos descertifique a Colombia en su lucha contra las drogas, esta no sería plena sino condicionada, coinciden analistas. Foto: imagen generada por IA de Gémini / EL País Foto: Foto: imagen generada por IA de Gémini / EL País

“Usted sabe que todo es un proceso, todo toma tiempo. Estamos en proceso de recuperar, básicamente, el control territorial en muchas zonas del país”, afirmó el jefe de la cartera política.

El ministro también destacó la cooperación internacional como uno de los componentes de la estrategia que adelanta el Gobierno para enfrentar las organizaciones dedicadas a las economías ilegales.

“Para eso contamos con el apoyo de países aliados que, además, tienen corresponsabilidad en este problema, como Estados Unidos”, agregó Lara.

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Donald Trump. Foto: SEMANA

La decisión de Washington mantiene a Colombia dentro del grupo de países señalados por Estados Unidos en su evaluación anual sobre las principales naciones de tránsito o producción de drogas ilícitas.

El documento divulgado por la administración Trump, sin embargo, también hace referencia al nuevo Gobierno colombiano y a su compromiso de fortalecer las acciones contra los cultivos de coca y la producción de cocaína.

Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: PUBLICACIONES SEMANA.

De hecho, el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de revisar la condición de Colombia durante el próximo año si se registran avances en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

En ese contexto, Lara defendió la ruta que el Gobierno está siguiendo en materia de seguridad y control territorial. “Y vamos por buen camino, vamos por una buena senda”, concluyó el ministro.

La administración Trump mantiene la medida, pero condiciona una eventual revisión a los resultados que Colombia consiga durante los próximos meses en la lucha contra el narcotráfico.