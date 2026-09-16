Así reaccionó el Centro Democrático a la descertificación de Estados Unidos

El Centro Democrático se pronunció sobre la más reciente decisión de la administración de Donald Trump sobre Colombia: mantuvo la descertificación del país en la lucha contra las drogas.
Para el partido del expresidente Álvaro Uribe, esta calificación -negativa por segundo año consecutivo- responde a las actuaciones que adelantó el gobierno de Gustavo Petro sobre el narcotráfico.
“La descertificación, que el propio Departamento de Estado atribuye a la herencia, la incompetencia y el caos del gobierno anterior, es uno de los grandes retos que deberá enfrentar el actual Gobierno”, comentó la colectividad.
Frente a este panorama, el Centro Democrático fijó su postura: “No más impunidad para quienes promueven el terrorismo y el daño ambiental con la producción de cultivos ilícitos. Debemos enfrentar el narcotráfico y la lucha contra el crimen transnacional con toda la fuerza del Estado”.
La descertificación por segundo año consecutivo, que el propio Departamento de Estado atribuye a la herencia, la incompetencia y el caos del gobierno anterior, es uno de los grandes retos que deberá enfrentar el actual Gobierno.— Centro Democrático (@CeDemocratico) September 16, 2026
Desde el Centro Democrático somos claros: no más…