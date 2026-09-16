Así reaccionó el Centro Democrático a la descertificación de Estados Unidos

El Centro Democrático se pronunció sobre la más reciente decisión de la administración de Donald Trump sobre Colombia: mantuvo la descertificación del país en la lucha contra las drogas.

Para el partido del expresidente Álvaro Uribe, esta calificación -negativa por segundo año consecutivo- responde a las actuaciones que adelantó el gobierno de Gustavo Petro sobre el narcotráfico.

Esto dice EE. UU. sobre el gobierno Petro tras descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

“La descertificación, que el propio Departamento de Estado atribuye a la herencia, la incompetencia y el caos del gobierno anterior, es uno de los grandes retos que deberá enfrentar el actual Gobierno”, comentó la colectividad.

Frente a este panorama, el Centro Democrático fijó su postura: “No más impunidad para quienes promueven el terrorismo y el daño ambiental con la producción de cultivos ilícitos. Debemos enfrentar el narcotráfico y la lucha contra el crimen transnacional con toda la fuerza del Estado”.