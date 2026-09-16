El director del Partido Demócrata Colombiano, Pedro Adán Torres, cumplió la promesa que había hecho cuando le tocó ocupar una curul en el Congreso durante un mes. Según había dicho en ese momento, donaría el salario de ese tiempo para entregarle computadores a los menores de San Basilio de Palenque, lugar de donde es oriundo y donde nació esa colectividad.

La condecoración que le hizo el Congreso a Kid Pambelé

“Hemos entregado el Centro de Innovación Tecnológica Orika, en San Basilio de Palenque, dotado, acondicionado y listo para que los niños y niñas del primer pueblo libre de América tengan libertad tecnológica. Con este programa avanzamos para convertir a Palenque en municipio tech”, aseguró Torres.

Según detalló, este centro beneficiará a 712 estudiantes de primaria y bachillerato, quienes ahora cuentan con este espacio con el que se busca fortalecer los procesos de aprendizaje y que se puedan desarrollar sus talentos a través de la tecnología.

El Centro de Innovación Tecnológica Orika, en la Institución Etnoeducativa Técnica Benkos Biohó, cuenta con computadores, mesas de cómputo y sillas diseñadas para el aprendizaje, además de recursos audiovisuales.