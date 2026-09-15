Centro Democrático propone recortar 40 billones de pesos del gasto de funcionamiento del Estado

El Centro Democrático llevó al Ministerio de Hacienda una propuesta para reducir el gasto de funcionamiento del Estado en cerca de 2 % del PIB, lo que, de acuerdo con las cuentas de la bancada, permitiría liberar alrededor de $ 40 billones.

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La iniciativa fue planteada durante una reunión con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, realizada menos de 24 horas después de que las comisiones económicas del Congreso aprobaran el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, establecido en $ 635 billones.

El planteamiento del partido no se limita al recorte del funcionamiento. La bancada también propuso medidas dirigidas a incentivar la inversión privada, reducir impuestos y generar mayor estabilidad económica. Otro de sus objetivos es disminuir el costo de la deuda pública para reducir el peso de los intereses y las amortizaciones.

Comisiones económicas del Congreso aprueban monto del Presupuesto 2027, por $635 billones, con una condición

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y el Congreso de la República. Foto: Semana

Óscar Darío Pérez, representante e integrante de la Comisión III de la Cámara, señaló que la discusión debe orientarse hacia una mayor destinación de recursos para inversión y desarrollo, por encima del gasto burocrático.

A su turno, el senador Christian Garcés sostuvo que los recursos que puedan liberarse deberían contribuir a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y atender necesidades en salud, seguridad y vivienda.