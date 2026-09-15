Primera reacción del Gobierno de Abelardo De La Espriella al choque entre Salvación Nacional y el Centro Democrático

En los últimos días se ha venido registrando una tensión entre Salvación Nacional y el Centro Democrático. Recientemente, el senador Enrique Gómez, por medio de su cuenta personal de X, publicó un video que generó ampolla en el Centro Democrático.
“No se incomoden, la historia no se reescribe. En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autorreconocido públicamente como un socialdemócrata”, expresó el congresista de Salvación Nacional.
No se incomoden, la historia no se reescribe.— Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 12, 2026
En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autoreconocido públicamente como un socialdemócrata.
Les dejo un par de entrevistas donde él mismo afirma su postura… pic.twitter.com/eeATJzW57b
Publicación que generó reacciones al interior del Centro Democrático, como el caso del senador Andrés Forero: “Sin engaños, senador. Ni en el audio ni en el texto que comparte Uribe se define socialdemócrata. Ya quisiera Ud. haber hecho una décima parte de lo que él ha hecho por Colombia. Y nuestro partido, a diferencia de los que corteja en el congreso, no es burocrático ni nepotista”.
Sin engaños, senador.— Andrés Forero CD (@AForeroM) September 13, 2026
Ni en el audio ni en el texto que comparte Uribe se define socialdemócrata.
Ya quisiera Ud. haber hecho una décima parte de lo que él ha hecho por Colombia.
Y nuestro partido, a diferencia de los que corteja en el congreso, no es burocrático ni nepotista.
En otro mensaje, el Centro Democrático afirmó en su momento: “Qué obsesión la del senador Enrique Gómez con las etiquetas. Bravo en redes, pero una oveja en el Congreso. Ya que le gusta repartir adjetivos, debería repasar primero los pilares del Centro Democrático: seguridad, Estado austero, economía fraterna y cohesión social”.
“Senador, revise sus apuntes: volvió a equivocarse. Sus comentarios no solo son desafortunados; demuestran una enorme ligereza para criticar a un partido que, evidentemente, desconoce”, expresó la colectividad.
Frente a esos choques, se pronunció el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella; lo hizo el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien le bajó al voltaje de la discusión expresando que ese tipo de situaciones son normales en el Congreso.
“Son discusiones internas dentro del Congreso, que son normales, posiciones algunas ideológicas, algunas programáticas; nosotros no nos inmiscuimos en eso”, expresó Lara, tras sostener una reunión de alto nivel con el vicepresidente José Manuel Restrepo.
El Gobierno De La Espriella reaccionó a los choques entre Salvación Nacional y el Centro Democrático. “Son normales”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Lara. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/WGqRPhat7G— Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026