Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional; el partido de Uribe refrescó la memoria a Enrique Gómez: “Bravo en redes, oveja en el Congreso”

El Centro Democrático, el partido que dirige el expresidente Álvaro Uribe, y Salvación Nacional, liderado por el senador de gobierno Enrique Gómez, cada vez toman más distancia.

Aunque ambos son de derecha y defienden las mismas causas, las divisiones saltan a la vista.

Este fin de semana, el Centro Democrático divulgó mensajes a través de su cuenta oficial de X donde le refresca la memoria a Gómez Martínez y revela la cercanía que tuvieron sus familiares con el uribismo, el sector político que hoy acata el senador.

Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Qué obsesión la del senador Enrique Gómez con las etiquetas. Bravo en redes, pero una oveja en el Congreso. Ya que le gusta repartir adjetivos, debería repasar primero los pilares del Centro Democrático: seguridad, Estado austero, economía fraterna y cohesión social”, afirmó la colectividad.

Y añadió: “Senador, revise sus apuntes: volvió a equivocarse. Sus comentarios no solo son desafortunados; demuestran una enorme ligereza para criticar a un partido que, evidentemente, desconoce”.

A renglón seguido habló de tres píldoras para refrescar la memoria. Y en una de ellas reveló un encuentro entre el senador Enrique Gómez Martínez y Álvaro Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Colprensa

“Hace apenas unos meses, fue a la casa del expresidente Álvaro Uribe a pedirle que fusionaran la lista de Salvación Nacional con la del Centro Democrático”, se lee en uno de los mensajes del partido político.

Hablaron de la píldora dos: “Su hijo, senador Enrique Gómez, hoy secretario del presidente Abelardo De La Espriella, trabajó en el Centro Democrático. Allí siempre fue recibido y tratado con generosidad y respeto”.

Y la tercera: “El doctor Miguel Gómez Martínez, su hermano, hoy ministro de Hacienda, participó en el gobierno de Álvaro Uribe y fue testigo de lo que se hizo en austeridad. El presidente Uribe le agradece que, entre 2010 y 2014, con Juan Carlos Vélez y Juan Lozano, asumieron su defensa en el Senado”.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y hermano del senador Enrique Gómez Martínez. Foto: Semana

Las diferencias entre el Centro Democrático y Salvación Nacional vienen desde meses atrás, incluso desde la campaña al Congreso en el 2026.

Recordemos que la lista cerrada al Senado por el Centro Democrático generó una estampida de militantes y líderes políticos hacia Salvación Nacional, entre ellos, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien salió del uribismo en medio de una fuerte polémica, y el exsenador Carlos Felipe Mejía, hoy designado embajador de Colombia en España.

Como si fuera poco, la semana anterior, el senador Enrique Gómez Martínez dijo en el programa de televisión digital que conduce la periodista Eva Rey que el expresidente Álvaro Uribe es un “socialdemócrata” y cuestionó un supuesto crecimiento del Estado durante sus dos administraciones.

Eso llevó al senador del Centro Democrático, Andrés Forero, a responderle con contundencia.

“Sin engaños, senador Enrique Gómez. Ni en el audio ni en el texto que comparte Uribe se define socialdemócrata. Ya quisiera usted haber hecho una décima parte de lo que él ha hecho por Colombia. Y nuestro partido, a diferencia de los que corteja en el Congreso, no es burocrático ni nepotista”.