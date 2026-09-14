“Meterle mano al proceso”: Abelardo De La Espriella alertó sobre el clan Torres y un trámite territorial clave para Barranquilla

Este lunes, 14 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encendió las alarmas por un “cabildeo” que al parecer estaría realizando el clan Torres, con el fin de “meterle mano” a un proceso que es de suma importancia para Barranquilla.

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Se trata de una determinación que se adoptó, en la que se ratificó que el “corredor universitario y Villa Campestre” son territorios de Barranquilla: “Después de decisiones judiciales del Contencioso Administrativo, el Gobierno, a través del Igac, cumplió su tarea técnico-científica y trazó la delimitación correspondiente, basándose en evidencias históricas, cartográficas, geográficas, demográficas, sociales, administrativas y territoriales”, dijo el mandatario.

“Le corresponde ahora al Congreso de la República pronunciarse al respecto. Es muy importante llamar la atención para estar atentos a que el cabildeo de los Torres, quienes siguen intentando meterle mano al proceso que ya definió el asunto de delimitación territorial, no vaya a permear la independencia del Congreso”, afirmó De La Espriella.

Además, advirtió: “Los aliados del gobierno anterior y los intereses privados no pueden seguir primando sobre el interés del pueblo y, mucho menos, sobre la Constitución y la ley”.

Este no fue el único mensaje publicado por el jefe de Estado al iniciar la semana, ya que en otro mensaje habló de una polémica que se desató por una declaración que hizo el excongresista Julián Bedoya.

“Se equivoca Julián Bedoya. En el Gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO. ¡Respete al pueblo y a la democracia! Quienes, a pesar de todas las instrucciones impartidas, sigan creyendo que este Gobierno se negocia en reuniones privadas, con lealtades personales y cuotas, no entendieron nada: yo no vine a administrar la misma podredumbre con otro apellido; yo vine a CAMBIAR LA POLÍTICA PARA SIEMPRE, y eso no se hace pactando con politiqueros descarados”, aseguró De La Espriella en ese otro mensaje.

Finalmente, anotó: “Ministro del Interior y resto del gabinete: las relaciones con el Congreso se conducen a la luz del día, sin transacciones ocultas, sin prebendas, sin cuotas o repartijas a cambio de votos y sin intermediarios. Quien sugiera pactar en la sombra debe ser denunciado para que responda ante la ley y ante el país. Aquí no se compra una votación ni se vende un cargo”.

“Señor Bedoya: no todos los presidentes son iguales. Con mi Gobierno se acabó el jueguito de ‘soy de gobierno para que me vaya bien’. La única alianza posible es con el pueblo y es al pueblo al único que le tiene que ir bien, no a usted ni a ninguno que piense como usted. El resto es politiquería y esa se termina en el Gobierno del Tigre. Para eso me eligieron los ciudadanos y eso es lo que voy a cumplir”, recalcó en la publicación que hizo en X.

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Esos mensajes son la evidencia de que el presidente De La Espriella está al tanto de los temas regionales y de las discusiones políticas del momento en el país.