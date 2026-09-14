Varios edificios públicos de Bogotá no dan ejemplo y dejan luces prendidas toda la noche: denuncia de un concejal tras recorrido

En la mañana de este lunes, 14 de septiembre, el concejal David Saavedra puso en conocimiento de la opinión pública una denuncia alrededor del ahorro de energía en los edificios del Distrito. Esto luego de que evidenciara que hay un gasto exagerado en varias de las instalaciones en las que el Distrito tiene sus distintas sedes.

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El concejal hizo un recorrido durante la madrugada en la capital y pudo determinar que en muchos se dejan luces encendidas en horas de la madrugada, después de terminada la jornada laboral. En estos edificios funcionan entidades distritales y nacionales.

El concejal cuestionó que mientras se pide a los ciudadanos ahorrar energía, algunas entidades y empresas mantienen luces encendidas durante horas en las que no están siendo utilizadas. Foto: Getty Images

Uno de los que más llamó la atención en el recorrido fue el edificio de la Secretaría Distrital de Gobierno, que estaba completamente iluminada en horarios donde no se encontraba ningún funcionario en el edificio.

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Incluso, el concejal Saavedra encontró un hecho paradójico, al encontrar el edificio de la empresa Enel Colombia, que presta el servicio de energía y que promueve el ahorro, completamente iluminado.

El edificio de la Secretaría Distrital de Gobierno fue uno de los puntos que llamó la atención del concejal, al encontrarse iluminado durante la madrugada y sin funcionarios en sus instalaciones. Foto: Getty Images

“Mientras a los bogotanos les dicen que apaguen las luces que no necesitan, que desconecten los equipos que no están usando y que aprovechen la luz natural, uno recorre estos edificios y encuentra que esas mismas medidas no se están cumpliendo. Si les vamos a pedir a los ciudadanos que ahorren, lo mínimo es que las entidades y empresas también den ejemplo”, indicó Saavedra.

El concejal detalló además que en los últimos meses Enel Colombia ha insistido en la importancia de hacer un uso eficiente de la energía ante el fenómeno de El Niño y ha recomendado apagar las luces que no se utilizan, desconectar equipos que no están en uso, aprovechar la luz natural y evitar consumos innecesarios.