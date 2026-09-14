El presidente Abelardo De La Espriella puso el dedo en la llaga la noche de este domingo, 13 de septiembre, cuando se refirió al arresto en Bogotá de Samuel Adrián, el director del documental Colombia: fábrica de niños trans, en el cual este denunció tratamientos hormonales para que los menores cambien de sexo.

Abogado Lisandro Junco ofreció ayuda a Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, tras su arresto

“Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores. La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, dijo De La Espriella.

Según el presidente, “no podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales. La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados”.

Ante esto, el senador del Centro Democrático Andrés Forero le dijo al presidente que en el Congreso cursa un proyecto con ese fin y, por eso, le solicitó el respaldo político.

Presentan proyecto de ley Laura para prohibir el cambio de sexo y género en menores. Foto: Suministrada API

“Junto con varios congresistas, ya presentamos un proyecto de ley que busca prohibir los bloqueadores de pubertad y las terapias hormonales en menores de edad en el marco de intervenciones de afirmación de género. Esperamos contar con el apoyo del Gobierno”, explicó Forero.

El representante por el Partido Conservador Luis Miguel López también reaccionó: “Presidente, coincidimos plenamente en que este debate debe darse en el Congreso y poniendo siempre por delante los derechos de nuestros niños. Precisamente, por eso radicamos la Ley Laura, Niños No Experimento, que busca prohibir en menores de 18 años los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos dirigidos al cambio de sexo en menores. Recibimos con esperanza su llamado al Congreso”.

Presentan proyecto de ley Laura para prohibir cambio de sexo o género en menores de edad. Foto: Suministrada API

Este proyecto —explicó López— ya está radicado y “estamos listos para dar este debate con rigor, responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de nuestros niños. En esta causa, presidente, cuente con nosotros”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe dijo que “la legislación colombiana no debe dejar espacio de duda sobre la necesidad de proteger al niño, su dependencia fundamental de la familia, no del Estado ni de los profesores. Y la prohibición absoluta de tratamientos hormonales que alteren las edades de la naturaleza. La familia reemplazante es solo para casos excepcionales”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Colprensa.

En Colombia, el caso más sonado es el de Laura, quien cuando tenía 15 años quiso cambiar de género. Le realizaron un procedimiento con hormonas en una clínica del Valle del Cauca.

Sin embargo, posteriormente ella cambió de opinión. Su familia demandó, argumentando que se habría tratado de un error en el procedimiento y las recomendaciones médicas.

Presentan proyecto de ley Laura para prohibir cambio de sexo y género en menores de edad. Foto: Suministrada API

El proyecto se propone que los médicos que realicen o manden alguno de los procedimientos prohibidos cometan una falta grave contra la ética médica. Esto significa que su comportamiento será investigado y sancionado de acuerdo con la Ley 23 de 1981, lo que podría resultar en una suspensión de su práctica médica por un máximo de cinco años en caso de reincidencia.