Parte de la Alianza Verde le cae a Claudia López por su nueva cercanía con Gustavo Petro: “Está a dos doritos de decir que ha sido petrista”

La fotografía en la que apareció la exalcaldesa y excandidata presidencial Claudia López junto a Gustavo Petro, después de la andanada de críticas que ella ha pronunciado en contra del político de izquierda, generó ruido en varios sectores políticos del país, entre ellos, la Alianza Verde, la colectividad a la que ella perteneció y de la que sigue haciendo parte su esposa, la exsenadora Angélica Lozano.

El representante a la Cámara por el Verde, Mauricio Toro, quien es cercano a López y Lozano, reaccionó contra la exalcaldesa de Bogotá y habló de una entrevista que le concedió a Cambio, en la que se refirió, entre otros temas, a la fotografía junto a Petro.

La foto entre los dos políticos levantó ampolla, incluso entre varios miembros del Pacto Histórico, que piden una conversación sobre esa alianza. Foto: Suministrada a Semana: A.P.I.

“Claudia hace un llamado para ‘reconciliar la ciudadanía progresista’, lo cual me parece muy loable para enfrentar a la extrema derecha, pero a medida que la entrevista avanza, deja claro que es falso su llamado a reconciliar. “Al parecer, su única intención es plegarse a Gustavo Petro”, dijo el congresista.

Añadió: “Claudia, después de haberlo denunciado ante la Comisión de Acusaciones en campaña y haberle dicho ‘traicionero’, ‘lo que toca Petro lo corrompe’ y ‘manoseo asqueroso’, entre otras durísimas acusaciones, ahora no le parece tan mal plegarse a él”.

Mauricio Toro, representante a la Cámara Bogotá. Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Eso sí —añadió Toro—, Claudia López “despotrica de la Alianza Verde donde aún está su esposa Angelica, su representante Catherine Juvinao y cientos de militantes que la han acompañado en sus campañas; eso sí le parece que ‘por la plata baila el perro’, desconociendo que los partidos en independencia por ley no pueden participar en la burocracia del Gobierno”.

Recordó que López también ataca al fajardismo de Dignidad y Compromiso, “donde hay gente muy valiosa como Jennifer Pedraza, que sacaron un millón de votos frente a los 225 mil de Claudia. Desdice mucho de Claudia venir a repudiar a verdes y fajardistas donde por tantos años y tantas campañas se acomodó como senadora, candidata vicepresidencial de Fajardo, alcaldesa y candidata presidencial. Ahora el petrismo es mucho mejor lugar para sus cálculos y para congraciarse; escupe todo su veneno contra quienes le convenía en otras elecciones (…)”.

Gustavo Petro, Claudia López y Catherine Juvinao. Foto: Foto redes sociales y foto SEMANA

Y remató: “Yo creo que por supuesto deberíamos juntarnos todo el centro y la izquierda para enfrentar el autoritarismo; yo mismo dentro del Verde voté por declararnos en oposición, pero juntarnos debe ser un propósito real de país y no un cálculo electoral desde el individualismo y el acomodo evidente de esta entrevista… ¡Claudia está a dos doritos de decir que toda la vida ha sido petrista!“.

La propia representante Catherine Juvinao, amiga personal de Claudia López, mostró su descontento en redes sociales: “No estoy de acuerdo con la alianza electoral entre Gustavo Petro y Claudia López. No estoy de acuerdo en entregarnos a la misma corrupción que tanto hemos criticado. Creo que la ciudadanía independiente sí existe y que somos muchos más de lo que nos dicen los extremos. Creo en una nueva opción para Colombia, una que de verdad nos reconcilie frente a lo fundamental. En esa ciudadanía creo y por esa ciudadanía seguiré luchando”.

En otro mensaje de X, Juvinao fue clara: “No estamos dispuestos a renunciar a nuestras convicciones por chuparle rueda a Gustavo Petro”.

Claudia López expresó que la fotografía en la que aparece ella y el expresidente correspondió a “un primer café” y mencionó que no es fácil reconciliarse de tanto “sectarismo” y que eso tomará tiempo.

La exalcaldesa de Bogotá reconoció que ha votado por Gustavo Petro en todas las elecciones presidenciales y que es la única que pone la cara y siempre está ahí. “No más dejen ese sectarismo”, afirmó.