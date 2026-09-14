Economía, seguridad, universidades y justicia: nueve puntos esenciales de la alocución de Abelardo De La Espriella

El presidente de la República realizó este domingo, como es usual, una alocución en la que detalló el trabajo que ha realizado la última semana. El primer mandatario presentó un diagnóstico de diferentes temas e hizo una serie de anuncios. Estos son los ejes de su declaración.

1. “La crisis fiscal es responsabilidad de Gustavo Petro”

El presidente le presentó al país el presupuesto de la verdad. Aseguró que el diseñado por el gobierno anterior “mentía” y “no reflejaba el peso de la deuda que hoy tenemos”.

El primer mandatario entregó al país una cifra alarmante: 281 billones; el 44 % de los recursos del presupuesto provienen de deuda. “Así encontramos este desastre. Casi la mitad del presupuesto dependerá de la plata prestada”, dijo.

Abelardo De La Espriella asegura que “la crisis fiscal es responsabilidad de Gustavo Petro” y dice que el país está al borde del “abismo”

El primer mandatario dijo que “el presupuesto de la verdad incorpora un esfuerzo de austeridad de cerca de 17.4 billones de pesos. Estamos reduciendo 3 billones en compra de bienes y servicios y recortando 2.5 billones de pesos en proyectos de inversión que no son prioritarios. Cada peso de los colombianos debe tener un propósito”.

“En lugar de decir la verdad, nos ocultaron todo para seguir con el derroche y la corrupción. Se planeó con ingresos que no existían. El resultado es un Estado con más obligaciones, y menos capacidad de responder cuando el país lo necesita”, precisó.

2. “Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades”

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra pública y la población civil no son protesta, son conductas que el Estado tiene que enfrentar de manera decidida”, dijo el mandatario.

“La autonomía universitaria no es patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades”: De La Espriella

“Les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate; no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo”, agregó.

3.“Banco de Talentos: sin palancas ni padrinos”

El primer mandatario entregó un balance de lo que ha sido este proyecto. “Cuando creamos esta iniciativa, lo que queríamos era abrir las puertas del Estado a colombianos preparados, capaces, con vocación de servicio, sin necesidad de palancas, padrinos políticos ni recomendaciones de nada”, dijo.

Abelardo de la Espriella Foto: Pantallazo video Presidencia

“Hoy podemos mostrar resultados: 39 personas que llegaron a través del Banco de Talentos ya se encuentran posesionadas, poniendo sus capacidades, su experiencia y su vocación al servicio de la patria. Y vamos por mucho más: actualmente tenemos 174 hojas de vida publicadas pendientes por posesión. Son nuevas oportunidades que siguen avanzando dentro del proceso para incorporar talento al servicio del Estado. Además, 83 perfiles se encuentran en evaluación para jefaturas de control interno y esto tiene un propósito fundamental: fortalecer nuestra lucha contra la corrupción desde el interior de las propias instituciones”, agregó.

“No buscamos palancas, buscamos talento, pasión por el servicio, y ese talante que estamos buscando lo vamos a poner al servicio de la Patria Milagro”, concluyó.

4. “Una cosa es el control judicial; otra, sustituir al Gobierno”

El presidente habló de los fallos en contra de los bombardeos y la fumigación de cultivos ilícitos. El primer mandatario explicó cómo actuará frente a esas decisiones. “He dado instrucciones para que la Defensa Jurídica del Estado actúe con firmeza. No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional. La tutela existe para proteger derechos fundamentales y esa garantía será respetada por mi gobierno”, dijo.

“Una cosa es el control judicial; otra, sustituir al Gobierno”: De La Espriella sobre fallos contra bombardeos y fumigaciones

“Pero el Estado de derecho también implica que cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó. Un Estado de derecho no puede convertirse en un Estado sin autoridad. Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles; tenemos que hacer ambas cosas. Respeto absoluto por la justicia, pero defensa igualmente firme de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la Fuerza Pública y proteger a todos los colombianos. Esa será la posición de mi Gobierno”, concluyó.

5. “Vamos a levantarnos mejor”

“La ayuda tenía que llegar a la gente y ya está llegando, gracias a Dios”, dijo el presidente sobre el terremoto. Habló del Eje Cafetero: “Ya tenemos proyectados 369 mejoramientos de vivienda en Armenia, Finlandia, Salento, Calarcá, Pijao, Córdoba, La Tebaida y Génova, con una inversión superior a los 7.700 millones de pesos”.

Aseguró que en Quimbaya, Quindío, ya se cuenta con una primera vivienda donada por ProConcreto y se está impulsando Bosques de Marsella, que permitirá disponer de 160 apartamentos que ya están listos para familias gravemente afectadas por el terremoto.

Presidente detuvo su alocución ante un momento “extremadamente delicado”: “Los que cometen el delito son esos bandidos”

De La Espriella explicó que las ayudas para los damnificados ya están llegando y destacó que desde el primer día aseguró que la tragedia “no podía convertirse en una cadena interminable de promesas, trámites y discursos”.

“Vamos a aprovechar esta tragedia para corregir problemas históricos y levantar mejor nuestros territorios”, destacó De La Espriella. “Ahora nuestra obligación es acelerar a lo que dé. No quiero damnificados esperando eternamente una solución del Estado. Quiero un Gobierno en el territorio, con la gente, ejecutando, cumpliendo. Si vamos a levantarnos, vamos a levantarnos mejor. Eso también es construir”, concluyó.

6.“Un niño reclutado es una víctima, un secuestrado”

El presidente habló sobre el drama del reclutamiento forzado. “Un niño reclutado es una víctima, un secuestrado. El Estado tiene frente a él una obligación reforzada de protección y nuestra fuerza pública debe actuar con inteligencia, precisión, precaución y estricto respeto por los principios de distinción y proporcionalidad”, afirmó el presidente.

La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas en los últimos años frente al riesgo de reclutamiento voluntario y forzado de niños indígenas por parte de los grupos armados ilegales. Foto: SEMANA

“Pero esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños. Los que cometen el delito son esos bandidos”, dijo De La Espriella.

7.“Se acabó la era en la que el Estado retrocedía”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó este domingo un balance de seguridad de los primeros 36 días de su administración y destacó que, desde su posesión, el pasado 7 de agosto, se han realizado más de 17.000 capturas en todo el territorio nacional.

“En apenas 36 días hemos pasado de las palabras a las grandes operaciones”, señaló el mandatario en medio de su intervención, en la que destacó el trabajo que ha realizado la Fuerza Pública.

De acuerdo con De La Espriella, en estos primeros 36 días de Gobierno se ha afectado a 24 cabecillas de las principales estructuras terroristas, de los cuales 19 fueron capturados y cinco murieron en medio de operaciones.

8.“Los acuerdos de Barranquilla”

El primer mandatario habló de su encuentro con el Secretario de Estado norteamericano. “De esa reunión con el secretario MarcoRubio surgió una hoja de ruta que hemos denominado los acuerdos de Barranquilla, construida alrededor de tres grandes objetivos o propósitos: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”, afirmó el presidente.

En materia de reconstrucción, el mandatario señaló que Estados Unidos ya entregó 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria después del terremoto y que ahora se pretende avanzar hacia una cooperación de largo plazo.

“Queremos atraer inversión hacia infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva”, dijo De La Espriella. El primer mandatario aseguró que espera tener pronto un consulado de los Estados Unidos en Barranquilla.

9.“Se acaban los privilegios para los corruptos”

“Quiero referirme ahora a una decisión que he tomado y que responde a un principio elemental de justicia. Se acabaron los privilegios para los corruptos. He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios, ni contemplaciones, al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, dijo.