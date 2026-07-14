Esta es la página web en la que puede aplicar al banco de talentos del Gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que “por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha, durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”.

Abelardo De La Espriella anuncia plataforma para postularse a cargos públicos “sin palanca”. Así puede aplicar

Lo hizo en su declaración de la noche de este lunes festivo en la que entregó varios anuncios de su Gobierno. “Ya no más puertas cerradas, ya no más quién te recomendó, ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la patria milagro”, agregó.

“Les hablo directamente a ustedes, compatriotas que durante tantos años fueron apartados porque no tenían palanca, recomendación. Esta es su oportunidad. Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este gobierno los quiere”, puntualizó el primer mandatario.

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