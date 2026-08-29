Destrucción en Santurbán: SEMANA revela el expediente y fotografías del desastre que no frenó el gobierno

El páramo de Santurbán, una de las joyas ambientales más importantes del continente, fue descuidado por la administración de Gustavo Petro, pese a que la protección de los ecosistemas fue una de las principales banderas de su gestión. Así lo prueban documentos y fotografías que reposan en los archivos del Ministerio de Ambiente y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) conocidos por SEMANA.

Fabio Arjona, MinAmbiente, al referirse a decisiones sobre Santurbán: “No sé a qué erudito se le dio por hablar de ‘fracking’ en los páramos”

Las páginas ilustran cómo la minería ilegal se apoderó de la vereda Angosturas del municipio de California, Santander, y el grave daño que causó en los recursos naturales. Pero no es solo eso. Pese a que el Gobierno nacional identificó el problema, no materializó las decisiones de las autoridades ambientales para frenar los graves hallazgos.

Fragmentos de la resolución que, supuetamente, ignoró el Gobierno Petro sobre la destrucción en el páramo de Santurbán. Foto: Suministradas a SEMANA

La denuncia se sustenta en la Resolución 002842 del 20 de diciembre de 2024, cuando la Anla expuso la destrucción en esa zona del departamento y emitió una serie de órdenes para proteger el ecosistema, las cuales fueron incumplidas por todos los actores involucrados en el proceso, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Ambiente.

La Resolución 002842 expuso la gravedad de la minería ilegal en una zona de Santurbán. Foto: Suministradas a SEMANA

La resolución oficial detalló los daños encontrados en Angosturas y las acciones que debían tomarse. Foto: Suministradas a SEMANA

La historia comenzó el 4 de julio de 1997, cuando la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga estableció el plan de manejo ambiental presentado por la compañía Greystar Resources LTD (hoy Eco Oro Minerals Corp. Sucursal Colombia) para la ejecución del proyecto de explotación minera de oro y plata en la vereda Angosturas.

“El 97 % del país está sin exploración minera”: Juan Camilo Nariño, presidente de ACM, retrata el sector que fue estigmatizado

Entre tantas cosas, esa organización excavó túneles y conformó zonas de disposición de materiales para cumplir sus metas personales.

En 2019, la empresa renunció al contrato y presentó el plan de cierre, desmantelamiento y abandono del sector.

El proyecto minero en Angosturas comenzó en 1997 bajo un plan de manejo ambiental aprobado. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En la verificación del mismo plan en el año 2024, las autoridades se llevaron una gran sorpresa. Al parecer, la empresa no cerró las estructuras conforme a la ley y fueron utilizadas para la minería ilegal por particulares, generando un daño sin precedentes en esa zona del páramo de Santurbán.

Las autoridades descubrieron que antiguos espacios mineros eran utilizados nuevamente para extraer minerales. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Se documentó que los túneles quedaron abiertos con nulas restricciones para el ingreso. Los funcionarios detectaron que en una de las estructuras había múltiples cables eléctricos, que evidenciaban la presencia de personas bajo tierra buscando metales preciosos.

La inspección encontró estructuras abiertas y señales de personas trabajando bajo tierra. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En un fragmento del archivo se afirmó: “Se evidenció que por parte de personas indeterminadas se vienen adelantando actividades de minería no autorizada, que se relacionan con la existencia de túneles en dicha área, situaciones que afectan el medioambiente, los recursos naturales, el paisaje y los ecosistemas y/o la salud humana”.

Imágenes de la minería irregular en el páramo de Santurbán, en la jurisdicción del municipio de California, Santander. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En total, se hallaron 52 puntos de minería no autorizada por terceros dentro del título, ubicados dentro de la ronda hídrica de la quebrada Angosturas y la quebrada Páez.

Las inspecciones identificaron 52 puntos de minería ilegal dentro de la ronda hídrica de dos quebradas. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

La gravedad de la situación fue descrita de la siguiente manera por los funcionarios de la Anla, y se alertó de eventuales problemas en el suministro de agua potable para los habitantes de la capital de Santander: “La degradación del suelo, la erosión marcada y la disposición inadecuada de residuos han alterado negativamente el paisaje natural y la estabilidad. Además, la generación de drenaje ácido y la contaminación de cuerpos de agua, como la quebrada Páez, representan un riesgo directo para el suministro de agua potable en los municipios aguas abajo y el área metropolitana de Bucaramanga”.

El deterioro de la quebrada Páez encendió las alarmas por el agua potable de la capital santandereana. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

De manera insistente, se agregó que la situación de la vereda era crítica y se enumeraron cada una de las consecuencias. En un fragmento se describió que las medidas de manejo y planes de contingencia incrementaban la posibilidad de colapsos y pérdidas de vida.

El informe ambiental alertó sobre posibles derrumbes y pérdidas de vidas en la zona afectada. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Frente a este crítico panorama, se solicitó suspender las actividades que atentan contra el medioambiente en ese sector, tanto a Eco Oro Minerals Corp. Sucursal Colombia como a las personas indeterminadas que estaban sacando provecho ilegal de las zonas.

El alcance de la sanción era claro: “Comprende, igualmente, la inhabilitación de los túneles, socavones, maquinaria, infraestructura asociada y equipos utilizados para la extracción minera”. También se pidió la incautación de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos para la explotación minera.

La situación en Angosturas fue considerada crítica ante el riesgo de accidentes y colapsos. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Junto a las medidas preventivas de cumplimiento inmediato, la entidad suministró las coordenadas exactas que se debían seguir para efectuar la resolución. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Ambiente, hoy en cabeza de Fabio Arjona Hincapié, las medidas no se cumplieron por parte de la administración de Gustavo Petro y la destrucción continúa en Santurbán.

Santurbán tiene nueva delimitación: Gobierno modifica parcialmente la decisión de 2014, pero sigue la batalla por el páramo

La hipótesis que se tiene en esa dependencia es que el Gobierno saliente no solo no ejecutó la resolución, sino que habría favorecido la minería ilegal. Por esta razón, se elevará una petición ante las autoridades judiciales para que establezcan las eventuales irregularidades en las que se habría incurrido.

La resolución apuntó contra las actividades mineras de la compañía y de terceros no identificados. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Lo llamativo de todo es que la misma resolución estableció las eventuales sanciones que se aplicarían en caso de que no se cumpliera su ejecución: “Podrá configurar el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, o como posible causal de agravación en caso de que se configure la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medioambiente”. Hoy, según las fuentes consultadas, no hay responsables a la vista.

El aparente descuido de la administración de Petro con el páramo de Santurbán solo es la punta del iceberg de la problemática ambiental que se tiene en ese departamento.

Pese a las instrucciones oficiales, la administración de Gustavo Petro no habría aplicado las medidas. Foto: PRESIDENCIA

El páramo de Santurbán queda, entonces, en medio de una paradoja: mientras el Gobierno de Gustavo Petro hizo de la defensa del medioambiente una de sus principales banderas y luchas en la plaza pública, documentos oficiales advertían sobre el deterioro de uno de los ecosistemas más importantes del país y ordenaban medidas concretas para detenerlo. Casi dos años después de esas órdenes, las preguntas siguen abiertas, los responsables no aparecen y la minería ilegal continúa avanzando sin freno en el departamento, ahora bajo la sombra de grupos armados ilegales. Serán las autoridades judiciales las llamadas a establecer si lo ocurrido fue producto de la posible negligencia u omisión.

Son muchas las dudas que están sobre la mesa en el sector ambiente, no solo en materia de operación territorial, sino también en el escenario contractual. Entre tantas decisiones que se están tomando, SEMANA conoció que se hará una auditoría forense al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, adscrito al Ministerio de Ambiente, ante las graves sospechas de posibles irregularidades durante la gestión de Gustavo Petro y sus altos funcionarios.