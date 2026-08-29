Estos son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral; tendrán varias responsabilidades

El Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y campañas, tiene nuevos inquilinos. El pasado 25 de agosto, los senadores y representantes a la Cámara eligieron a los nueve magistrados que estarán durante los próximos cuatro años y que representan a diferentes sectores políticos.
Con esta elección se reorganizaron las cargas dentro de la sala plena que estuvo, en algún momento, liderada por un grupo de magistrados a favor de la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el panorama será diferente, ya que los partidos de gobierno obtuvieron las mayorías en la pasada elección.
Los nueve magistrados tendrán varios retos por delante y discusiones que ya están pendientes. Además, recibirán una entidad desfinanciada tras los recortes que hizo el Gobierno de Gustavo Petro.
El nuevo CNE revisará cualquier posible anomalía en las cuentas de campaña de los candidatos presidenciales y analizará, por ejemplo, la escisión de la Alianza Verde y la posible creación de nuevos partidos políticos. El Gobierno de Abelardo De La Espriella ganó el pulso en esta elección.