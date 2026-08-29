Estos son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral; tendrán varias responsabilidades

El Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y campañas, tiene nuevos inquilinos. El pasado 25 de agosto, los senadores y representantes a la Cámara eligieron a los nueve magistrados que estarán durante los próximos cuatro años y que representan a diferentes sectores políticos.

Con esta elección se reorganizaron las cargas dentro de la sala plena que estuvo, en algún momento, liderada por un grupo de magistrados a favor de la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el panorama será diferente, ya que los partidos de gobierno obtuvieron las mayorías en la pasada elección.

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se lleva a cabo el Congreso Pleno, en el que se realiza la elección de los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030. Foto: Colprensa

La Alianza Verde la emprende contra el Pacto Histórico tras elección de magistrados del CNE donde ganó De La Espriella: “Exclusión” y “saboteo”

Los nueve magistrados tendrán varios retos por delante y discusiones que ya están pendientes. Además, recibirán una entidad desfinanciada tras los recortes que hizo el Gobierno de Gustavo Petro.

El nuevo CNE revisará cualquier posible anomalía en las cuentas de campaña de los candidatos presidenciales y analizará, por ejemplo, la escisión de la Alianza Verde y la posible creación de nuevos partidos políticos. El Gobierno de Abelardo De La Espriella ganó el pulso en esta elección.

Juan Carlos Wills. Partido Conservador Foto: Suministradas a SEMANA

Gersel Pérez. Cambio Radical Foto: Facebook Gersel Pérez

Antonio Parra. Salvación Nacional Foto: Alejandro Acosta

Silvio Carrasquilla. Partido Liberal Foto: Facebook Silvio Carrasquilla.

Juan Felipe Lemos. Partido de la U Foto: Colprensa

Ana Jimena Bautista. Pacto Histórico Foto: @ananjimenabr

02 de junio de 2017. La Directora del Centro Democr·tico habla sobre las diferentes actividades que se vienen realizando en el partido entre ello los 25 foros que se realizan en todo el paÌs. (Colprensa-Alvaro Tavera). Foto: Alvaro Tavera