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Estos son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral; tendrán varias responsabilidades

Nueve magistrados fueron elegidos por el Congreso en pleno para iniciar funciones desde el primero de septiembre y durante cuatro años. Tienen varios retos políticos.

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Redacción Semana
29 de agosto de 2026 a las 12:29 a. m.
ENFOQUE 1 -2 El nuevo Concejo Nacional Electoral
ENFOQUE 1 -2 El nuevo Concejo Nacional Electoral Foto: SEMANA

El Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y campañas, tiene nuevos inquilinos. El pasado 25 de agosto, los senadores y representantes a la Cámara eligieron a los nueve magistrados que estarán durante los próximos cuatro años y que representan a diferentes sectores políticos.

Con esta elección se reorganizaron las cargas dentro de la sala plena que estuvo, en algún momento, liderada por un grupo de magistrados a favor de la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el panorama será diferente, ya que los partidos de gobierno obtuvieron las mayorías en la pasada elección.

Magistrados CNE
En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se lleva a cabo el Congreso Pleno, en el que se realiza la elección de los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030. Foto: Colprensa
MAURICIO TORO, GUSTAVO PETRO, JOHN AMAYA (senador de la Alianza Verde) y CARLOS AMAYA (gobernador de Boyacá).
La Alianza Verde la emprende contra el Pacto Histórico tras elección de magistrados del CNE donde ganó De La Espriella: “Exclusión” y “saboteo”

Los nueve magistrados tendrán varios retos por delante y discusiones que ya están pendientes. Además, recibirán una entidad desfinanciada tras los recortes que hizo el Gobierno de Gustavo Petro.

El nuevo CNE revisará cualquier posible anomalía en las cuentas de campaña de los candidatos presidenciales y analizará, por ejemplo, la escisión de la Alianza Verde y la posible creación de nuevos partidos políticos. El Gobierno de Abelardo De La Espriella ganó el pulso en esta elección.

Magistrados CNE
Juan Carlos Wills. Partido Conservador Foto: Suministradas a SEMANA
Magistrados CNE
Gersel Pérez. Cambio Radical Foto: Facebook Gersel Pérez
Magistrados CNE
Antonio Parra. Salvación Nacional Foto: Alejandro Acosta
Magistrados CNE
Silvio Carrasquilla. Partido Liberal Foto: Facebook Silvio Carrasquilla.
Magistrados CNE
Juan Felipe Lemos. Partido de la U Foto: Colprensa
Magistrados CNE
Ana Jimena Bautista. Pacto Histórico Foto: @ananjimenabr
Magistrados CNE
02 de junio de 2017. La Directora del Centro Democr·tico habla sobre las diferentes actividades que se vienen realizando en el partido entre ello los 25 foros que se realizan en todo el paÌs. (Colprensa-Alvaro Tavera). Foto: Alvaro Tavera
Magistrados CNE
Cielo Rusinque. Pacto Histórico Foto: SEMANA