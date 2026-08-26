La Alianza Verde la emprende contra el Pacto Histórico tras elección de magistrados del CNE donde ganó De La Espriella: “Exclusión” y “saboteo”

La elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Congreso generó grandes divisiones entre la izquierda y la centroizquierda. La razón: la centroderecha y Abelardo De La Espriella se quedaron con siete de los nueve magistrados del tribunal electoral en los próximos cuatro años.

La Alianza Verde, que respaldó la campaña presidencial de Iván Cepeda, terminó fortaleciendo esa coalición mayoritaria porque sumó ocho votos al abogado Gersel Pérez, de Cambio Radical, quien hace parte del partido de Gobierno de De La Espriella.

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, se llevó a cabo el Congreso Pleno, en el que se hizo la elección de los nueve magistrados del CNE 2026-2030. Foto: Colprensa – Catalina Olaya

Esa movida generó ruido y ha llevado a que varios sectores políticos especulen y rumoreen que el Verde se le volteó al Pacto Histórico, pese a que sostuvo cuotas burocráticas durante el gobierno Petro.

Desde la Alianza Verde tienen su propia versión de los hechos. El partido señala al Pacto Histórico como el principal responsable de su decisión.

Mauricio Toro, representante a la Cámara, explicó: “Las bodegas petristas hoy descubrieron que el Verde no es apéndice del Pacto. Cuando ellos votan con el uribismo por el presidente de Senado uribista, es una gran estrategia. Cuando el Verde toma una decisión diferente al Pacto, es traición; tibios, arrodillados, fascistas”.

Mauricio Toro, representante a la Cámara. Foto: Cortesía / API

Toro añadió: “Pregunten por dos congresistas del Pacto que sabotearon e impidieron un acuerdo para un tercer candidato que gustara al Pacto Histórico y al Verde. Fueron varios días de negociación y nosotros tuvimos toda la disposición. Al final, el Pacto impuso el tercer nombre (Guillermo Rivera) y se rompió el acuerdo. Ojalá las bodegas petristas le exigieran a su propia bancada con el mismo rasero que pretenden matonearnos”.

John Amaya, senador del Verde y hermano del gobernador Carlos Amaya, también se refirió al tema. “Lamentable que partidos como el Partido Mira y Salvación Nacional, con cinco congresistas cada uno, hoy tengan representación en el CNE, mientras el Partido Verde, con 14 congresistas, se haya quedado sin ella”, afirmó.

Agregó: “El Verde se quedó sin representación porque el Pacto Histórico decidió excluir de la plancha a sus dos postulados, ambos elegidos mayoritariamente por nuestra bancada”.

Petro no se quedó callado, intervino desde sus redes sociales y le reclamó a las mayorías del Verde.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, lidera la oposición al Gobierno De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Reconoció que hizo un pacto con la Alianza Verde para unificar todas las fuerzas democráticas en el país, ampliar su presencia en el CNE y revertir las normas que, según él, permiten el fraude en Colombia.

“Pactamos que los dos candidatos aspirantes al tercer renglón: Guillermo Rivera, por el partido En Marcha, y Javier Salamanca, por el Partido Verde, participaran de una consulta de las y los congresistas que hicieron parte de la coalición por la vida sin participación del Pacto. Nunca llegaron las mayorías del Verde a participar de la consulta y decidieron, sacrificando la muy posible inclusión de Javier Salamanca, por entregar sus votos a la derecha de Cambio Radical. Sacrificaron no solo su posible magistrado del Verde, sino un magistrado más que pudiera garantizar la transparencia electoral y la libertad política en nuestro país”, escribió Petro.

El representante Toro le respondió a Petro: “No le han contado toda la historia detrás de bambalinas. Yo tenía el mismo entendimiento que usted, pero a última hora dos congresistas de su bancada actuaron en contravía a ese acuerdo y lo desbarataron por imponer un nombre que no tenía el apoyo del Verde. Estuvimos a disposición de acordar hasta el último momento. Lo peor de todo es que usan la ficha de ‘Petro dijo...’ para imponer los intereses particulares. Somos aliados naturales por las causas sociales y los derechos del pueblo, pero a las patadas nadie está dispuesto a unirse”.

El exministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El exministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien hace parte de la Alianza Verde, se metió en la discusión y lo pararon en seco.

“Nos enteramos de que estos verdes, de los que haces parte (Mauricio Toro), son apéndices de la derecha tecnofascista, antiderechos y, en este caso, de Cambio Radical”, afirmó Sanguino.

Toro no se quedó callado: “Se dice expresidente. Seguir siendo lambón no le va a garantizar aval en el Pacto para la alcaldía”.