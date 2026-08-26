Directora del ICBF advierte que contratos que no tengan justificación en la entidad se terminarán y lanza advertencia: “Ven pasos de animal grande”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, descartó que la entidad haya contratado una encuesta, supuestamente, discriminatoria al interior de la entidad. Al contrario, aprovechó para lanzar una advertencia a través de su cuenta oficial de X.

“Ya están viendo pasos de animal grande. Pues se van a quedar con los crespos hechos. Esa supuesta encuesta no la hizo ni la encargó el ICBF. Es falsa”, aclaró.

Y prometió establecer de dónde salió la supuesta encuesta, quién la promovió y con qué propósito. “Y que quede claro, esto no cambia absolutamente nada. La revisión de la contratación en el ICBF sigue adelante”.

“Me cansan las feministas de cartel”: Directora del ICBF, Carolina Restrepo. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

También advirtió: “Los contratos que no tengan justificación, necesidad o resultados que los sustenten, se terminan. El ICBF está para servirle a la niñez y a las familias de Colombia, no a intereses particulares. No lo van a lograr”.

La directora del ICBF ha generado polémica desde su nombramiento porque tan pronto llegó a la entidad, encontró varias irregularidades en la contratación.

Denunció el crecimiento de la contratación estatal durante el período anterior y aseguró que entre agosto de 2022 y junio de 2025 los contratos de prestación de servicios pasaron de 221.201 a 418.805, mientras que su valor aumentó de $8 a $15 billones.

“Son cifras que exigen respuestas”, afirmó Carolina Restrepo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Foto: FOTO: ICBF

Restrepo también protagonizó una controversia porque propuso, dentro del plan de comunicaciones del ICBF, eliminar las palabras “niñas”, “niños” y “adolescentes”, como lo hacía el gobierno pasado, y sintetizar en “niñez”.

Su iniciativa no cayó bien y varios sectores progresistas y feministas le cayeron encima.

Aun así, la directora no se ha quedado callada y ha respondido con vehemencia.

La directora del ICBF encontró varias irregularidades. Foto: Colprensa

“Ser servidora pública me impone deberes; no me despoja de derechos. No perdí mi libertad de expresión al asumir un cargo público, ni renuncié a mi derecho a responder, opinar o defenderme. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que digo; lo que no puede pretender es decidir cuándo puedo hablar o exigirme que guarde silencio por ser funcionaria. Servidora pública, sí. Ciudadana con derechos, también”, escribió Restrepo en sus redes sociales a sus críticos.

“Me cansan las feministas de cartel. Las que creen que el feminismo es una pañoleta, un color o una consigna”, añadió la directora del ICBF.

A su juicio, “el feminismo es mucho más que eso, es la historia de mujeres que dieron luchas enormes para que pudiéramos estudiar, votar, trabajar, decidir, dirigir y competir en las mismas condiciones que los hombres. Trivializan esa historia y la convierten en una pose. El feminismo no es una utilería ni una moda ideológica. Su esencia, por encima de cualquier consigna, es una sola, la igualdad”, argumentó.

La directora también citó textualmente a la Constitución Política para defender su postura de aglutinar el término “niñas” en el de “niñez”.

“A todos los que aseguran que ‘la ley obliga’ a decir siempre ‘niños, niñas y adolescentes’, les voy adelantando: la Constitución no lo dice. El Código de la Infancia y la Adolescencia no lo dice. La Ley 1146 de 2007 no lo dice. La Convención sobre los Derechos del Niño no lo dice. Entonces, si existe esa obligación legal que tantos aseguran que existe, la pregunta es muy sencilla: ¿en qué norma y en qué artículo está? Los leo”, argumentó.