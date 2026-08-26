Abelardo De La Espriella viajará a Ibagué para atender la emergencia por incendios: “No vamos a bajar la guardia”

Debido a la emergencia que se registra en el departamento del Tolima, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció que se trasladará el jueves de esta semana a Ibagué.

El objetivo del mandatario colombiano es coordinar desde la capital del Tolima las acciones necesarias para controlar los incendios que sacuden esa región del país.

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“No vamos a bajar la guardia frente a los incendios en el Tolima. Nuestra Fuerza Pública mantiene desplegados 782 hombres y mujeres, y otros 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres se trasladan hacia Ibagué con 4.000 kilos de equipos. Tenemos en operación dos helicópteros Black Hawk, dos aviones AT-802 y está previsto el apoyo de un MI-17”, dijo De La Espriella en el mensaje que publicó en su cuenta de X.

Agregó: “Hasta ahora, la Fuerza Pública ha realizado 1.084 descargas aéreas y empleado más de 452.000 galones de agua para combatir las llamas. Paralelamente, Sijin y Sipol investigan en Coello, San Luis, Venadillo y Suárez las causas de los incendios y la posible responsabilidad de manos criminales”.

“Mañana estaré personalmente en Ibagué coordinando las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia”, recalcó el jefe de Estado.

Concluyó: “Mi gratitud a nuestra Fuerza Pública, bomberos, organismos de socorro y a todos los que están luchando contra el fuego. El Tolima no está solo”.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reveló detalles sobre la atención de la emergencia: “Como ministro del Interior, informo sobre la situación de los incendios en el Tolima, luego del reporte de la Dirección Nacional de Bomberos: hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero, Guayabal y Melgar”.

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“Anoche se intensificaron especialmente en San Luis y Coello. Se combatió hasta las 4:30 a. m. protegiendo viviendas y torres de energía. Se trabaja en tierra con Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y comunidad. Parte de los focos se originan por barreras contrafuegos no técnicas”, insistió.

Puntualizó: “También hay indicios de acción criminal: la Policía ya capturó a dos personas. Hoy salen 12 bomberos de refuerzo desde Yopal con cisterna. Hemos pedido a la UNGRD apoyo urgente con equipos (mangueras, motosierras y motobombas). Seguimos en la tarea. El Tolima no está solo, cuenta con su Gobierno nacional”.