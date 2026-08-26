Un hallazgo realizado por los organismos de socorro abrió una nueva línea de investigación sobre los incendios forestales que afectan a Carmen de Apicalá, Tolima.

En una zona que había sido afectada por las llamas, los bomberos encontraron un galón destapado que todavía contenía residuos de gasolina.

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Hallazgo de gasolina aumenta las sospechas

La información fue revelada por Jair Cabezas, secretario de Gobierno de Carmen de Apicalá, quien explicó que el recipiente fue localizado en el sector conocido como Parque del Agua, contiguo al casco urbano del municipio.

De acuerdo con la información entregada por el funcionario, los Bomberos de Carmen de Apicalá atendieron un incendio registrado en una zona boscosa del sector.

Luego de controlar las llamas, durante las labores de revisión encontraron el galón con restos de combustible.

El hallazgo se produjo en medio de la emergencia que enfrenta el municipio por la propagación de varios incendios forestales.

La presencia del recipiente con combustible llamó especialmente la atención de las autoridades, debido a que fue encontrado destapado y con residuos de gasolina en una zona que acababa de ser afectada por las llamas.

Para la administración municipal, este elemento refuerza la hipótesis de que algunos incendios podrían estar siendo provocados de manera intencional.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer quién habría iniciado el fuego o atribuir el hecho a un grupo determinado.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades solicitaron reforzar la vigilancia en las zonas boscosas del municipio.

#Tolima | El secretario de Gobierno de Carmen de Apicalá, Jair Cabezas, reveló que en una zona afectada por incendios forestales encontraron un galón con gasolina, lo que refuerza la hipótesis sobre posibles manos criminales que estarían provocando los incendios forestales en el… pic.twitter.com/D4vlQfcaU7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 26, 2026

Tolima mantiene la alerta por los incendios

El hallazgo se conoce en medio de una situación compleja por los incendios forestales que se presentan en diferentes puntos del Tolima.

En Carmen de Apicalá, además del incendio registrado en el sector Parque del Agua, se reportan afectaciones en el Cerro de Las Mercedes, donde las labores se concentran en las veredas Misiones y Mortiño.

La situación también ha generado atención en otros municipios. En Coello, por ejemplo, organismos de socorro reportaron un nuevo foco de humo en la vereda Chagualá, en un punto diferente al área donde se venía haciendo seguimiento a un incendio previamente controlado.

El director de la Defensa Civil en Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, señaló que este nuevo foco no tendría continuidad con el incendio anterior, por lo que también se adelantan labores de verificación.

Por ahora, las autoridades investigan las circunstancias en las que se originaron los incendios.